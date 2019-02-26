Зима ще не завершилась: на вулицях Києва чергує снігоприбиральна техніка (фото)



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Снігоприбиральна техніка чергує на дорогах Києва Фото: Київавтодор

Сніг різної інтенсивності йтиме у столиці упродовж всього дня та найближчої ночі

Підприємства «Київавтодору» готові до погіршення погодних умов, і в усіх районах столиці спецтехніка завчасно розташована на вихідних позиціях. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації.

За прогнозом синоптиків, сніг різної інтенсивності йтиме у місті упродовж всього дня та найближчої ночі.

«325 одиниць снігоприбиральної техніки та 57 бригад з ручного прибирання підприємств «Київавтодору» чергують у столиці та готові, у разі необхідності, негайно приступити до роботи», - зазначили в корпорації.

«Автодорівці уважно слідкують за синоптичною ситуацією та відповідно до погодних умов вживатимуть всіх необхідних заходів для забезпечення безпечних умов руху на вулично-дорожній мережі Києва», - запевнили в «Київавтодорі».

Як повідомлялося, з потеплінням в усіх районах столиці тривали роботи з прибирання вулично-дорожньої мережі від піскомету та сміття.