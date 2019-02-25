Сніг зійшов: автодорівці прибирають з доріг купи сміття (фото)



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Дороги очищують від піскомету Фото: Київавтодор

На вулицях Києва працює спецтехніка і бригади з ручного прибирання

В усіх районах столиці тривають роботи з прибирання вулично-дорожньої мережі від піскомету та сміття. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Спецтехніка та бригади з ручного прибирання працюють одночасно як на центральних магістралях, так і на вулицях місцевого та районного значення.

Як повідомлялося, наразі «Київавтодор» використовує теплу погоду для виконання важливих підготовчих робіт на об’єктах реконструкції та капітального ремонту.

Зокрема, на вул. Туполєва та вул. Чорнобильській дорожники виконують роботи з прокладання нової дощової каналізації, а на вул. Заболотного продовжуються роботи з демонтажу тротуарів та встановлення бортового каменю.

Як заявив раніше мер Києва Віталій Кличко, як тільки потеплішає, у столиці продовжать масштабний ремонт доріг.

Він зазначив, що протягом останніх років в столиці відремонтували 830 кілометрів доріг. В планах на цей рік – ремонт основних магістралей та мостів.