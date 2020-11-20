У Києві Mercedes протаранив Ford і зніс дві огорожі парковки (фото, відео)
Водій автомобіля Mercedes вирішив проскочити перехрестя вже на мигаючий жовтий
У четвер, 19 листопада, пізно ввечері на перетині вулиці Здолбунівської з проспектом Григоренка сталося ДТП за участі автомобілів Mercedes і Ford.
Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».
Автомобіль Mercedes рухався по вулиці Здолбунівській у напрямку Дніпровської набережної, назустріч йому їхав автомобіль Ford. Кермувальник Ford почав завертати у бік Дарницького шосе, на свій зелений сигнал світлофору. В цей момент водій автомобіля Mercedes вирішив проскочити перехрестя вже на мигаючий жовтий. Сталося потужне зіткнення.
Від удару автомобіль Ford розвернуло у протилежний бік руху, а машина Mercedes вилетіла з проїжджої частини на паркувальний майданчик. Знесла дві огорожі, але обійшлося без трощі запаркованого транспорту.
Хоча обидві машини отримали серйозні механічні пошкодження, обійшлося без травмованих.
Всі учасники ДТП були пристебнуті і в автівках спрацювали подушки безпеки.
На місці автопригоди працювали поліцейські, які з’ясовували всі обставини аварії.