У Києві Mercedes протаранив Ford і зніс дві огорожі парковки (фото, відео)

Водій автомобіля Mercedes вирішив проскочити перехрестя вже на мигаючий жовтий

У четвер, 19 листопада, пізно ввечері на перетині вулиці Здолбунівської з проспектом Григоренка сталося ДТП за участі автомобілів Mercedes і Ford.

Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Автомобіль Mercedes рухався по вулиці Здолбунівській у напрямку Дніпровської набережної, назустріч йому їхав автомобіль Ford. Кермувальник Ford почав завертати у бік Дарницького шосе, на свій зелений сигнал світлофору. В цей момент водій автомобіля Mercedes вирішив проскочити перехрестя вже на мигаючий жовтий. Сталося потужне зіткнення.

Від удару автомобіль Ford розвернуло у протилежний бік руху, а машина Mercedes вилетіла з проїжджої частини на паркувальний майданчик. Знесла дві огорожі, але обійшлося без трощі запаркованого транспорту.

Хоча обидві машини отримали серйозні механічні пошкодження, обійшлося без травмованих.

Всі учасники ДТП були пристебнуті і в автівках спрацювали подушки безпеки.

На місці автопригоди працювали поліцейські, які з’ясовували всі обставини аварії.