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    У Києві Mercedes протаранив Ford і зніс дві огорожі парковки (фото, відео)

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    Машини отримали серйозні механічні пошкодження - У Києві Mercedes протаранив Ford і зніс дві огорожі парковки (фото, відео)
    Машини отримали серйозні механічні пошкодження
    Фото: Магнолія-ТВ

    Водій автомобіля Mercedes вирішив проскочити перехрестя вже на мигаючий жовтий

    У четвер, 19 листопада, пізно ввечері на перетині вулиці Здолбунівської з проспектом Григоренка сталося ДТП за участі автомобілів Mercedes і Ford.

    Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Автомобіль Mercedes рухався по вулиці Здолбунівській у напрямку Дніпровської набережної, назустріч йому їхав автомобіль Ford. Кермувальник Ford почав завертати у бік Дарницького шосе, на свій зелений сигнал світлофору. В цей момент водій автомобіля Mercedes вирішив проскочити перехрестя вже на мигаючий жовтий. Сталося потужне зіткнення.

    Від удару автомобіль Ford розвернуло у протилежний бік руху, а машина Mercedes вилетіла з проїжджої частини на паркувальний майданчик. Знесла дві огорожі, але обійшлося без трощі запаркованого транспорту.

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    У Києві Mercedes протаранив Ford і зніс дві огорожі парковки (фото, відео)
    У Києві Mercedes протаранив Ford і зніс дві огорожі парковки (фото, відео)
    У Києві Mercedes протаранив Ford і зніс дві огорожі парковки (фото, відео)
    У Києві Mercedes протаранив Ford і зніс дві огорожі парковки (фото, відео)
    У Києві Mercedes протаранив Ford і зніс дві огорожі парковки (фото, відео)
    У Києві Mercedes протаранив Ford і зніс дві огорожі парковки (фото, відео)
    Фото: Магнолія-ТВ

    Хоча обидві машини отримали серйозні механічні пошкодження, обійшлося без травмованих.

    Всі учасники ДТП були пристебнуті і в автівках спрацювали подушки безпеки.

    На місці автопригоди працювали поліцейські, які з’ясовували всі обставини аварії.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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