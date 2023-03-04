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Роздавала «пільги» та розселяв окупантів. СБУ викрила двох поплічників росіян

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Роздавала «пільги» та розселяв окупантів. СБУ викрила двох поплічників росіян
СБУ

Підозрюваний добровільно брав участь у будівництві ворожих блокпостів та ремонтував бронетехніку окупантів

Служба безпеки України викрила ще двох ворожих поплічників у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Донецької областей. Одним із затриманих є мешканець Ізюмського району, який після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Зловмисник добровільно брав участь у будівництві ворожих блокпостів та ремонтував бронетехніку окупантів», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, чоловік допомагав «розквартировувати» рашистів у будинках місцевих жителів, які виїхали до інших регіонів України. Після звільнення району колаборант намагався переховуватись від правосуддя на території Харківщини. Однак українська спецслужба встановила його місцезнаходження і затримала.

Роздавала «пільги» та розселяв окупантів. СБУ викрила двох поплічників росіян фото 1

Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Лимана, яка під час окупації міста погодилась очолити так званий «відділ персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення ДНР». На цій «посаді» зловмисниця пропонувала місцевим жителям отримувати пільги в російських рублях, складала списки пільговиків та формувала відповідну базу для окупантів.

Під час деокупації Лимана колаборантка втекла до Вінницької області, де намагалася «залягти на дно» і таким чином сподівалась уникнути правосуддя. У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ розшукали зловмисницю і затримали її за місцем тимчасового перебування.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4. та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі вони під вартою. Тривають розслідування.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала священника Московського патріархату, який збирав розвіддані про оборону Сумщини.

Теги: СБУ Харківщина Донеччина війна росія Україна

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