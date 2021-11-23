Злочинці створили фіктивний пункт обміну валют і ошукали киянина на $29 тис. (фото, відео)

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці вилучили у злочинців сумку з грошима та інші речові докази

Організували валютний «бізнес» у столиці уродженці Криму та Запорізької області

Столичні оперативники затримали двох осіб, які створили фіктивний пункт обміну валют і ошукали киянина. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зловмисники заздалегідь орендували приміщення, яке облаштували необхідною технікою під фіктивний пункт обміну валют і розмістили оголошення в інтернеті із вигідним курсом.

Під час реалізації оперативної інформації працівники управління карного розшуку столичного главку поліції затримали двох осіб, які ошукали киянина на понад 700 тис. грн.

«Один із фігурантів виконував роль касира, інший мав забрати викрадені кошти та забезпечити шляхи відходу. Коли потерпілий передав незнайомцю $29 тис., псевдокасир через замаскований отвір залишив приміщення та разом зі спільником намагався втекти, проте ми затримали їх на місці події», – розповів начальник відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством управління карного розшуку поліції Києва Олег Нетченко.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці вилучили мобільні телефони, сумку з грошима та інші речові докази. 32-річного уродженця АР Крим та 31-річного уродженця Запорізької області слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до вчинення аналогічних злочинів на території столиці, а також встановлюють інших можливих учасників цієї злочинної схеми.

Як повідомлялося, нещодавно Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно семи осіб, які у складі організованої злочинної групи під виглядом обміну валют заволоділи коштами громадян в особливо великих розмірах.