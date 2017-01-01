ЗМІ: смертельну ДТП в столиці влаштував суддя з Київщини
- Сьогодні, 03:55
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За інформацією ЗМІ, водій позашляховика - суддя Васильківського міжрайонного суду Київської області Сергій Корнієнко
Водій позашляховика Land Rover, який збив пішохода у Голосієвському районі Києва, пройде тест на вміст алкоголя в крові. За даними джерел «Громадського», за кермом авто перебував суддя з Київщини.
У коментарі ЗМІ патрульні поліцейські, які були присутні на місці ДТП, повідомили, що водій позашляховика поїхав для проходження тесту на вміст алкоголя в крові.
«Коли ми приїхали на місце ДТП, то побачили швидку допомогу, яка констатувала смерть чоловіка. Загиблий чоловік 1959-го року народження», - сказала патрульна поліцейська Аліна Горіленко.
На питання, чи був водій напідпитку, поліцейська відповіла: «Я цього не знаю, бо я не лікар. У такому випадку людину відправляють у медзаклад».
Позашляховик з місця аварії евакуюють.
За інформацією двох співрозмовників видання у МВС, водій позашляховика - суддя Васильківського міжрайонного суду Київської області Сергій Корнієнко.
Зазначимо, що у декларації судді з таким же прізвищем та ім'ям у графі «транспортні засоби» вказана та сама модель автівки Land Rover, що й була на місці ДТП.
Нагадаємо, ввечері 27 грудня на вулиці Васильківській позашляховик Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм постраждалий помер на місці.