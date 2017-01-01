  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    ЗМІ: смертельну ДТП в столиці влаштував суддя з Київщини

    За інформацією ЗМІ, водій позашляховика - суддя Васильківського міжрайонного суду Київської області Сергій Корнієнко
    Водій позашляховика Land Rover, який збив пішохода у Голосієвському районі Києва, пройде тест на вміст алкоголя в крові. За даними джерел «Громадського», за кермом авто перебував суддя з Київщини. У коментарі ЗМІ патрульні поліцейські, які були присутні на місці ДТП, повідомили, що водій позашляховика поїхав для проходження тесту
    • Сьогодні, 03:55
    • Розсилка
    Позашляховик після смертельної ДТП
    Фото: Громадське
    Позашляховик після смертельної ДТП

    За інформацією ЗМІ, водій позашляховика - суддя Васильківського міжрайонного суду Київської області Сергій Корнієнко

    Водій позашляховика Land Rover, який збив пішохода у Голосієвському районі Києва, пройде тест на вміст алкоголя в крові. За даними джерел «Громадського», за кермом авто перебував суддя з Київщини.

    У коментарі ЗМІ патрульні поліцейські, які були присутні на місці ДТП, повідомили, що водій позашляховика поїхав для проходження тесту на вміст алкоголя в крові.

    «Коли ми приїхали на місце ДТП, то побачили швидку допомогу, яка констатувала смерть чоловіка. Загиблий чоловік 1959-го року народження», - сказала патрульна поліцейська Аліна Горіленко.

    На питання, чи був водій напідпитку, поліцейська відповіла: «Я цього не знаю, бо я не лікар. У такому випадку людину відправляють у медзаклад».

    Позашляховик з місця аварії евакуюють.

    За інформацією двох співрозмовників видання у МВС, водій позашляховика - суддя Васильківського міжрайонного суду Київської області Сергій Корнієнко.

    Зазначимо, що у декларації судді з таким же прізвищем та ім'ям у графі «транспортні засоби» вказана та сама модель автівки Land Rover, що й була на місці ДТП.

    Нагадаємо, ввечері 27 грудня на вулиці Васильківській позашляховик Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм постраждалий помер на місці. 

    Читайте також
    ДТП Київ смерть суддя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ