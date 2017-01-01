ЗМІ: смертельну ДТП в столиці влаштував суддя з Київщини

За інформацією ЗМІ, водій позашляховика - суддя Васильківського міжрайонного суду Київської області Сергій Корнієнко

Водій позашляховика Land Rover, який збив пішохода у Голосієвському районі Києва, пройде тест на вміст алкоголя в крові. За даними джерел «Громадського», за кермом авто перебував суддя з Київщини. У коментарі ЗМІ патрульні поліцейські, які були присутні на місці ДТП, повідомили, що водій позашляховика поїхав для проходження тесту



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Фото: Громадське Позашляховик після смертельної ДТП

За інформацією ЗМІ, водій позашляховика - суддя Васильківського міжрайонного суду Київської області Сергій Корнієнко

Водій позашляховика Land Rover, який збив пішохода у Голосієвському районі Києва, пройде тест на вміст алкоголя в крові. За даними джерел «Громадського», за кермом авто перебував суддя з Київщини.

У коментарі ЗМІ патрульні поліцейські, які були присутні на місці ДТП, повідомили, що водій позашляховика поїхав для проходження тесту на вміст алкоголя в крові.

«Коли ми приїхали на місце ДТП, то побачили швидку допомогу, яка констатувала смерть чоловіка. Загиблий чоловік 1959-го року народження», - сказала патрульна поліцейська Аліна Горіленко.

На питання, чи був водій напідпитку, поліцейська відповіла: «Я цього не знаю, бо я не лікар. У такому випадку людину відправляють у медзаклад».

Позашляховик з місця аварії евакуюють.

За інформацією двох співрозмовників видання у МВС, водій позашляховика - суддя Васильківського міжрайонного суду Київської області Сергій Корнієнко.

Зазначимо, що у декларації судді з таким же прізвищем та ім'ям у графі «транспортні засоби» вказана та сама модель автівки Land Rover, що й була на місці ДТП.

Нагадаємо, ввечері 27 грудня на вулиці Васильківській позашляховик Land Rover збив чоловіка на пішохідному переході. Від травм постраждалий помер на місці.