Змінилися назви трьох зупинок громадського транспорту у Києві



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Зупинка громадського транспорту (ілюстративне фото)

Перейменовано зупинки «Парк «Дружби народів», «Вулиця Кіровоградська», «Вулиця Ярослава Галана»

З 5 вересня 2018 року з метою впорядкування назв зупинок громадського транспорту перейменувалися три зупинки. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

Змінили назви наступні зупинки:

«Парк «Дружби народів» на парк « Муромець» по проспекту С.Бандери в обох напрямках руху для тролейбусів маршрутів №№29,30,31,47 та автобусів маршрутів №№ 21,73,100,101,114;

«Вулиця Кіровоградська» на «Вулицю Володимира Брожка» по проспекту В.Лобановського в обох напрямках руху для тролейбусів маршруту №42 та автобусів маршруту №119 та по вул. В.Брожка в обох напрямках руху для автобусів маршрутів №№12,19;

«Вулиця Ярослава Галана» на «Вулицю Августина Волошина» по проспекту Відрадний для тролейбусів маршруту №27 в напрямку залізничної станції «Київ Волинський».

З розкладом руху та схемами маршрутів можна ознайомитись на сайті http://kpt.kiev.ua/ в розділі «Пасажирам – Маршрути та розклад руху».