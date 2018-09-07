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    Змінилися назви трьох зупинок громадського транспорту у Києві

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    Зупинка громадського транспорту (ілюстративне фото) - Змінилися назви трьох зупинок громадського транспорту у Києві
    Зупинка громадського транспорту (ілюстративне фото)

    Перейменовано зупинки «Парк «Дружби народів», «Вулиця Кіровоградська», «Вулиця Ярослава Галана»

    З 5 вересня 2018 року з метою впорядкування назв зупинок громадського транспорту перейменувалися три зупинки. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

    Змінили назви наступні зупинки:

    • «Парк «Дружби народів»  на парк « Муромець» по проспекту С.Бандери в обох напрямках руху для тролейбусів маршрутів №№29,30,31,47 та автобусів маршрутів №№ 21,73,100,101,114;
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    • «Вулиця Кіровоградська» на «Вулицю Володимира Брожка» по проспекту В.Лобановського в обох напрямках руху для тролейбусів маршруту №42 та автобусів маршруту №119 та по вул. В.Брожка  в обох напрямках руху для автобусів маршрутів №№12,19; 
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    • «Вулиця Ярослава Галана» на «Вулицю Августина Волошина» по проспекту Відрадний для тролейбусів маршруту №27 в напрямку залізничної станції «Київ Волинський».
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    З розкладом руху та схемами маршрутів можна ознайомитись на сайті http://kpt.kiev.ua/ в розділі «Пасажирам – Маршрути та розклад руху».      

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