Їдальні столичних шкіл переходять на шведський стіл (фото)



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Презентація системи мультипрофільного харчування у школі № 90 Печерського району

Кожна п’ята школа Печерського району перейшла на сучасне мультипрофільне харчування

Ще в одній школі Печерського району столиці організували шкільне харчування за форматом шведського столу. На цьому тижні учні школи № 90 отримали можливість обирати страви на власний смак. За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, з вересня цього року усі комунальні підприємства, які організовують харчування, мають готувати за новими стандартами та реалізовувати новації у шкільних їдальнях Києва.

«Чергова школа Печерського району, де запровадили мультипрофільне харчування, показала фантастичний результат із точки зору якості, різноманіття, бюджету і задоволення дітей. Важливо, що кардинально змінювати нічого не довелось. Точніше, це не потребувало значних капіталовкладень та змін діючих нормативів. Комунальне підприємство, що забезпечує харчування у школі, створює різноманітність завдяки різниці у кількості та вазі порцій», – зазначив Мондриївський.

Крім того, у цьому комунальному підприємстві використовуються як нові власні рецептурні розробки приготування страв, так і новий рецептурний довідник Євгена Клопотенка.

«У такому форматі приготування їжі ми робимо акцент не тільки на різноманіття, а й на саму подачу. Дітям має бути цікаво обирати серед запропонованого те, що і корисно, і виглядає смачно. Таким чином, вже у школі у дітей формується культура харчування і власні смаки», – підкреслив заступник голови КМДА.

Київ впевнено посідає першість серед міст України, які рухаються до змін у підходах до шкільного харчування.

Як повідомлялося, до першого вересня 2019 року всі комунальні підприємства, які займаються шкільним харчуванням у столичних закладах освіти, мають отримати сертифікат відповідності міжнародним стандартам якості харчування HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).