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    Їдальні столичних шкіл переходять на шведський стіл (фото)

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    <p>Презентація системи мультипрофільного харчування у школі № 90 Печерського району</p> - Їдальні столичних шкіл переходять на шведський стіл (фото)

    Презентація системи мультипрофільного харчування у школі № 90 Печерського району

    Кожна п’ята школа Печерського району перейшла на сучасне мультипрофільне харчування

    Ще в одній школі Печерського району столиці організували шкільне харчування за форматом шведського столу. На цьому тижні учні школи № 90 отримали можливість обирати страви на власний смак. За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, з вересня цього року усі комунальні підприємства, які організовують харчування, мають готувати за новими стандартами та реалізовувати новації у шкільних їдальнях Києва.

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    «Чергова школа Печерського району, де запровадили мультипрофільне харчування, показала фантастичний результат із точки зору якості, різноманіття, бюджету і задоволення дітей. Важливо, що кардинально змінювати нічого не довелось. Точніше, це не потребувало значних капіталовкладень та змін діючих нормативів. Комунальне підприємство, що забезпечує харчування у школі, створює різноманітність завдяки різниці у кількості та вазі порцій», – зазначив Мондриївський.

    Крім того, у цьому комунальному підприємстві використовуються як нові власні рецептурні розробки приготування страв, так і новий рецептурний довідник Євгена Клопотенка.

    «У такому форматі приготування їжі ми робимо акцент не тільки на різноманіття, а й на саму подачу. Дітям має бути цікаво обирати серед запропонованого те, що і корисно, і виглядає смачно. Таким чином, вже у школі у дітей формується культура харчування і власні смаки», – підкреслив заступник голови КМДА.

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    Їдальні столичних шкіл переходять на шведський стіл (фото)
    Їдальні столичних шкіл переходять на шведський стіл (фото)
    Їдальні столичних шкіл переходять на шведський стіл (фото)
    Їдальні столичних шкіл переходять на шведський стіл (фото)
    Їдальні столичних шкіл переходять на шведський стіл (фото)
    Їдальні столичних шкіл переходять на шведський стіл (фото)
    Їдальні столичних шкіл переходять на шведський стіл (фото)
    Їдальні столичних шкіл переходять на шведський стіл (фото)
    Їдальні столичних шкіл переходять на шведський стіл (фото)
    Їдальні столичних шкіл переходять на шведський стіл (фото)
    Їдальні столичних шкіл переходять на шведський стіл (фото)
    Їдальні столичних шкіл переходять на шведський стіл (фото)
    Їдальні столичних шкіл переходять на шведський стіл (фото)

    Київ впевнено посідає першість серед міст України, які рухаються до змін у підходах до шкільного харчування.

    Як повідомлялося, до першого вересня 2019 року всі комунальні підприємства, які займаються шкільним харчуванням у столичних закладах освіти, мають отримати сертифікат відповідності міжнародним стандартам якості харчування HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

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