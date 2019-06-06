Невідомі «замінували» пів столиці, навіть «Київську перепічку» (список)



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Анонімні повідомлення про мінування надійшли до поліції

Сьогодні, 6 червня, на пошту Департаменту Патрульної поліції надійшов лист із повідомлення про чергове замінування.

Як стало відомо dtp.kiev.ua, цього разу до списку «замінованих» увійшли десятки об’єктів: дитячі садочки, лікарні, заклади харчування, магазини, торгівельні центри і т.д.

Зокрема, надійшло повідомлення про замінування торговельних центрів Lavina, Globus, Skymall, ArtMall, шести дитячих садочків, п’яти лікарень, гіпермаркетів «Епіцентр», «Ашан», АТБ, Fozzy і «МегаМаркет».

Крім того, під хвилю замінувань потрапила знаменита «Київська перепічка».

Раніше сьогодні повідомлялося, що до столичної поліції надійшли повідомлення про мінування дитячих садочків, магазинів та лікарень.

Точну кількість «замінованих» об’єктів у поліції не називали.

Крім того, надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщення Окружного адміністративного суду Києва.

Як повідомлялося, у середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

Упродовж минулого тижня (з 27 травня по 2 червня) правоохоронці здійснили 44 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об'єктів Києва.