Знайдено водія, який втік з місця смертельної ДТП на Київщині



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Мікроавтобус Mersedes-Benz, який збив чоловіка, знайдено на стоянці в Києві Фото: Нацполіція

Загибла особа досі не встановлена

Правоохоронцями знайдено автомобіль та встановлено особу водія, який 2 квітня на трасі Київ-Одеса в селі Глушки Білоцерківського району здійснив наїзд на велосипедиста і зник з місця пригоди.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області, під час оперативного розшуку працівниками відділу кримінального аналізу було знайдено автомобіль на одній зі стоянок Києва.

Водієм виявився 44-річний житель Білої Церкви, який керував мікроавтобусом Mersedes-Benz. Водія автівки затримали за ст.208 КПК України.

Від надання пояснень чоловік відмовився.

Вирішується питання щодо санкціонованого обшуку автомобіля та накладання на нього арешту. Також розглядається питання стосовно оголошення підозри водію автівки за ч.2 ст.286 та обрання міри запобіжного заходу.

Загибла особа не встановлена. Працівники поліції продовжують вживати необхідні дії для встановлення його особи.