«Експертний центр»: в Росії з'явився новий орган з цензури книг

В Росії поступово змінюють навчальні програми з історії Росії, де показують історичні події так, як вигідно Кремлю

Створення центру з цензури книг в РФ обговорювалося понад рік

У Росії відкрився «експертний центр» для оцінки друкованих та електронних книжкових видань щодо відповідності законодавству. Він почав працювати на базі Російської книжкової спілки, повідомили «Ведомостям» в організації.

За словами представника спілки, до складу цього центру увійшли представники Роскомнагляду, Російського історичного товариства, Російського військово-історичного товариства, Російської православної церкви, Духовного управління мусульман Росії, Федерації єврейських громад Росії, Асоціації правників Росії, Російської академії освіти, Літературного інституту ім. А.М. Горького та інших установ та організацій.

Створення такого центру обговорювалося ще у січні 2023 року, щоб визначати книги, які підлягають вилученню з продажу через порушення законів РФ, зокрема закону про заборону ЛГБТ-пропаганди, зазначив один із співрозмовників «Ведомостей».

Висновки центру нібито будуть мати лише рекомендаційний характер, а остаточне рішення про долю книги, в якій було виявлено порушення закону, ухвалюватиме видавець, уточнив представник книжкової спілки.

Так, за рекомендацією «експертного центру» видавнича група АСТ призупинила продаж у Росії романів «Спадщина» Володимира Сорокіна, «Будинок на краю світу» Майкла Каннінгема та «Кімната Джованні» Джеймса Болдуїна. Згідно з висновком центру, у зазначених творах містилася інформація, заборонена до поширення відповідно до ст. 6.21. КоАП («Пропаганда нетрадиційних сексуальних відносин та (або) переваг, зміни статі»).

Нагадаємо, російська влада вилучила зі шкільної програми книги про репресії часів Йосипа Сталіна та твори, що містять критику СРСР. Це випливає із наказу Міносвіти РФ про внесення змін до шкільної програми.

Зі списку рекомендованої літератури для 10–11 класів зникли кілька знаменитих книг, які до перебудови заборонялм публікувати через радянську цензуру.

До слова, Кремль заблокував внутрішній доступ до сайту французької неурядової організації «Репортери без кордонів» (RSF), позбавивши росіян доступу до незалежних оцінок російської свободи слова та преси.