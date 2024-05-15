Британська розвідка: росіяни нищать культурну спадщину України

В Україні знищено і пошкоджено загалом більше 3000 об’єктів і закладів культури

«У середині лютого 2024 року ЮНЕСКО оцінила збитки, завдані Росією культурній спадщині України»

Міноборони Британії заявило, що через російську агресію, в Україні знищено і пошкоджено загалом більше 3000 об’єктів і закладів культури, а на відновлення всієї культурної спадщини знадобиться більше $3 млрд. Про це повідомляє Укрінформ.

Британці нагадали, що 14 травня 2024 року виповнилося 70 років з дня прийняття Конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

«Війна в Україні триває, а російські бомбардування міст з використанням авіації далекого радіусу дії та планерних боєприпасів мають руйнівний вплив на культурну, історичну та релігійну спадщину України», – пишуть у звіті.

У відомстві, з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України, повідомили, що станом на 2 травня цього року загалом 1 987 закладів культури були пошкоджені від початку повномасштабного вторгнення Росії. Міністерство також підрахувало, що станом на 6 травня 2024 року 1062 об'єкти культурної спадщини були зруйновані або пошкоджені з початку російського вторгнення, а ЮНЕСКО окремо підтвердило пошкодження 129 релігійних об'єктів станом на 10 квітня 2024 року.

«У середині лютого 2024 року ЮНЕСКО оцінила збитки, завдані Росією культурній спадщині України, у 3,5 мільярда доларів, на відновлення культурної спадщини знадобиться 10 років і 9 мільярдів доларів. Оскільки війна триває, російські війська, ймовірно, продовжуватимуть завдавати шкоди українській культурі та історичній спадщині», – резюмують у відомстві.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зазнали пошкоджень або були зруйновані 1062 памʼятки культурної спадщини, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

З них пам’яток національного значення – 123, місцевого значення – 864, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини – 75.