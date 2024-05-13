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Заборона Московської церкви: коли може бути ухвалений законопроєкт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Заборона Московської церкви: коли може бути ухвалений законопроєкт
У Верховній Раді проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» було зареєстровано ще в січні 2023 року
фото з відкритих джерел

Євгенія Кравчук: «Якихось формальних перепон, щоб законопроєкт попав на порядок денний, немає»

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики завершив роботу над законопроєктом, що передбачає заборону релігійних організацій, які пов'язані з країною-агресором. Ймовірно, парламент зможе його ухвалити вже у травні, або червні. Про це повідомила заступниця голови профільного комітету Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону.

«Комітет гуманітарної та інформаційної політики завершив роботу над цим законопроєктом. Таблиця розміщена на сайті Верховної Ради. Якихось формальних перепон, щоб законопроєкт попав на порядок денний, немає… Я думаю, що на Погоджувальній раді найближчих сесійних днів, я не можу дату називати, це питання буде стояти досить гостро. Цілком вірогідно і є можливість, що ми можемо його проголосувати в травні, або в червні. Звичайно, що це може зайняти кілька днів, бо правок понад 1300. Якщо деякі адвокати з середини парламенту захочуть затягувати і ставити правки на врахування, то очевидно, що дійсно можна це буде зробити», – сказала Кравчук.

Вона зазначила, що найбільшу кількість правок внесли нардепи з груп, які «з’явилися на осколках ОПЗЖ». «Правки приблизно такого стилю, що переписати преамбулу в різних варіантах 70 разів. Це явний спам, щоб мати важелі, тиснути на керівництво парламенту, що дуже багато часу піде на ухвалення цього закону», – додала Кравчук.

Нагадаємо, Кабінетом міністрів України було зареєстровано у Верховній Раді України проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» (№8371) ще в січні 2023 року.

Як повідомлялося, у четвер, 2 травня, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до Апарату парламенту. Депутати вимагають пояснень, чому на сайті Верховної Ради не опубліковано до другого читання текст урядового законопроєкту №8371 щодо заборони Московської церкви.

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд 15 травня 2023 року визнав приналежність УПЦ МП до складу Російської православної церкви. До таких висновків Феміда дійшла, аналізуючи позов Київської митрополії УПЦ МП та Почаївської Свято-Успенської лаври до Міністерства культури, який надійшов ще у 2019 році.

До відома, парламент Естонії визнав Московський патріархат інститутом, який підтримує агресію РФ.

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Теги: Московська церква в Україні Верховна Рада

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