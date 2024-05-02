Комунальники монтують нову назву на станції метро «Звіринецька» (фото)

Для станції виготовлено 52 символи, кожен з яких має вагу від 5 до 6 кг

Рішення про перейменування станції метро «Дружби народів» на «Звіринецьку» було ухвалено у травні минулого року

Комунальники на станції метро «Звіринецька» демонтували з колійних стін стару назву «Дружби народів» та встановили два з чотирьох комплектів нової. Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

Перші написи на колійній стіні облаштували у ніч з 1 на 2 травня.

«Один комплект назви станції «Звіринецька» має 13 символів, а вага однієї літери – від 5 до 6 кг. Загалом для цієї станції виготовлено 52 символи, які можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці. Решту написів змонтують в одну з наступних ночей», – йдеться у повідомленні.

Звіринець – відома ще з часів Київської Русі історична місцевість між Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною Горою. Автор шрифтів, дизайнер Богдан Гдаль, врахував історичний контекст при створенні макета літер.

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фото: КМДА/Facebook

Нагадаємо, що у травні 2023 року рішенням Київської міської ради перейменували дві станції метрополітену: «Площу Льва Толстого» – на «Площу Українських Героїв», а «Дружбу народів» – на «Звіринецьку».

До слова, комунальники вже встановили нову назву на станції метро «Площа Українських Героїв». Фото з роботою комунальників опублікував шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який і розробив шрифт для станції.

Як повідомляла пресслужба КП «Київський метрополітен», створення нових букв – кропітка робота через особливість історичного стилю шрифтів. Зокрема, кожна літера виготовляється поштучно з дотриманням усіх пропорцій, радіусів, розмірів тощо.