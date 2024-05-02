Головна Київ Новини
search button user button menu button

Комунальники монтують нову назву на станції метро «Звіринецька» (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Комунальники монтують нову назву на станції метро «Звіринецька» (фото)
Для станції виготовлено 52 символи, кожен з яких має вагу від 5 до 6 кг
фото: КМДА/Facebook

Рішення про перейменування станції метро «Дружби народів» на «Звіринецьку» було ухвалено у травні минулого року

Комунальники на станції метро «Звіринецька» демонтували з колійних стін стару назву «Дружби народів» та встановили два з чотирьох комплектів нової. Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

Перші написи на колійній стіні облаштували у ніч з 1 на 2 травня.

Комунальники монтують нову назву на станції метро «Звіринецька» (фото) фото 1
Комунальники монтують нову назву на станції метро «Звіринецька» (фото) фото 2
Комунальники монтують нову назву на станції метро «Звіринецька» (фото) фото 3
фото: КМДА/Facebook

«Один комплект назви станції «Звіринецька» має 13 символів, а вага однієї літери – від 5 до 6 кг. Загалом для цієї станції виготовлено 52 символи, які можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці. Решту написів змонтують в одну з наступних ночей», – йдеться у повідомленні.

Звіринець – відома ще з часів Київської Русі історична місцевість між Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною Горою. Автор шрифтів, дизайнер Богдан Гдаль, врахував історичний контекст при створенні макета літер.

8 фото
На весь екран
фото: КМДА/Facebook

Нагадаємо, що у травні 2023 року рішенням Київської міської ради перейменували дві станції метрополітену: «Площу Льва Толстого» – на «Площу Українських Героїв», а «Дружбу народів» – на «Звіринецьку».

До слова, комунальники вже встановили нову назву на станції метро «Площа Українських Героїв». Фото з роботою комунальників опублікував шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який і розробив шрифт для станції.

Як повідомляла пресслужба КП «Київський метрополітен», створення нових букв – кропітка робота через особливість історичного стилю шрифтів. Зокрема, кожна літера виготовляється поштучно з дотриманням усіх пропорцій, радіусів, розмірів тощо.

Читайте також: Замість метро – кошти на депозит. Суд стягнув із підрядника 139 млн грн
Теги: Київ метро демонтували

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Погода у Києві дивує з 29 березня
У Києві швидкість вітру повторила рекорд 80-річної давнини
4 квiтня, 15:01
Під час повітряної тривоги на Київщині працювали сили ППО
Нічна атака на Україну: під Києвом пошкоджено підприємство
6 квiтня, 08:14
Підозрюваний перебуватиме під вартою до 5 червня без альтернативи застави
Вбивство підлітка у київському фунікулері. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному
9 квiтня, 16:09
У Києві на Хрещатику на кілька днів буде обмежено рух транспорту
У Києві на Хрещатику на кілька днів буде обмежено рух транспорту
10 квiтня, 03:20
Штраф за випалювання рослинності в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду становить від 6 120 до 12 240 грн
У Києві та області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
10 квiтня, 10:42
Обладнання призначене для забезпечення електроживленням при номінальному навантаженні та захисту при струмових перевантаженнях
Столичний метрополітен готується до блекаутів
17 квiтня, 18:47
На Київщині двічі за ніч була оголошена повітряна тривога
На Київщині двічі за ніч була оголошена повітряна тривога
18 квiтня, 05:36
Обшуки пов’язані з ухвалою Печерського суду у справі про закупівлю важливих для роботи підприємства запчастин
Поліція та СБУ проводять обшуки у «Київтеплоенерго». Робота підприємства заблокована
26 квiтня, 15:04
Ремонт аварійної ділянки київського метро перейшов на новий етап
У Києві будівельники розкрили аварійний тунель між станціями «Деміївська» і «Лібідська» (фото)
29 квiтня, 23:37

Новини

Комунальники монтують нову назву на станції метро «Звіринецька» (фото)
Комунальники монтують нову назву на станції метро «Звіринецька» (фото)
У столиці власник машини викликав наряд поліції, адже забув, де припаркувався
У столиці власник машини викликав наряд поліції, адже забув, де припаркувався
У застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова послуга
У застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова послуга
Розікрали майже 10 млн грн на ремонті доріг: у столиці учасники угруповання отримали підозру
Розікрали майже 10 млн грн на ремонті доріг: у столиці учасники угруповання отримали підозру
Святкування Великодня у столиці: влада звернулася до містян
Святкування Великодня у столиці: влада звернулася до містян
СБУ проводить перевірки в центрі Києва: підготуйте документи (фото)
СБУ проводить перевірки в центрі Києва: підготуйте документи (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
16K
Що криється за переміщенням ворожих військ біля кордону?
11K
Німеччина відчуває кадровий голод. На які вакансії і зарплати можуть претендувати українці
7241
Конгрес США закликав передати Україні більше касетних бомб
6536
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
4656
Блогер-пліткар розповсюджує чутки про проблеми у родині Єфросиніної

Новини

Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua