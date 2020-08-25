Увага, розшук! Під Києвом зникла 17-річна дівчина
Неповнолітню дівчину розшукують правоохоронці Києва й області
Поліція Київщини розшукує зниклу 17-річна Надію Чернік. Жителька селища Велика Димерка Броварського району пішла з дому 24 серпня близько 21 години і не повернулась. Наразі її місцеперебування невідоме.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Неповнолітню розшукують працівники Броварського відділу поліції, ювенальні поліцейські та громадські формування, також на пошуки орієнтовані поліцейські Київської області, столиці та громадськість.
Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст 170 см, повної статури, волосся пряме, довге, фарбоване у темно-рудий колір, обличчя кругле, очі сірі. Носить окуляри для слабозорих.
Одягнена: шорти чорного кольору, футболка чорного кольору, кросівки текстильні, сірі. При собі має текстильний наплічник чорного кольору.
«Якщо Ви володієте інформацією щодо можливого перебування дівчинки, або при отриманні будь-якої інформації щодо можливого місцезнаходження зниклої дівчини, телефонуйте за номером спецлінії поліції 102», - закликають правоохоронці.
Раніше повідомлялося, що у с. Світильня Броварського району зникла 24-річна жінка та двоє дітей віком 2 та 5 років.