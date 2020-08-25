Увага, розшук! Під Києвом зникла 17-річна дівчина



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Надія Чернік пішла з дому 24 серпня та не повернулась Фото: Нацполіція

Неповнолітню дівчину розшукують правоохоронці Києва й області

Поліція Київщини розшукує зниклу 17-річна Надію Чернік. Жителька селища Велика Димерка Броварського району пішла з дому 24 серпня близько 21 години і не повернулась. Наразі її місцеперебування невідоме.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Неповнолітню розшукують працівники Броварського відділу поліції, ювенальні поліцейські та громадські формування, також на пошуки орієнтовані поліцейські Київської області, столиці та громадськість.

Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст 170 см, повної статури, волосся пряме, довге, фарбоване у темно-рудий колір, обличчя кругле, очі сірі. Носить окуляри для слабозорих.

Одягнена: шорти чорного кольору, футболка чорного кольору, кросівки текстильні, сірі. При собі має текстильний наплічник чорного кольору.

«Якщо Ви володієте інформацією щодо можливого перебування дівчинки, або при отриманні будь-якої інформації щодо можливого місцезнаходження зниклої дівчини, телефонуйте за номером спецлінії поліції 102», - закликають правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у с. Світильня Броварського району зникла 24-річна жінка та двоє дітей віком 2 та 5 років.