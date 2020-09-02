Увага, розшук! На Київщині зник безвісти 16-річний хлопець



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Хлопець пішов з дому тиждень тому і не повернувся

Поліція Київщини розшукує 16-річного Олега Бойко, який зник безвісти 23 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Про зникнення 16-річного хлопця в селі Сніжки Ставищенського району до поліції повідомила мати. Неповнолітній пішов з дому 23 серпня та до цього часу не повернувся.

Раніше він неодноразово покидав домівку.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 155-160 см, худорлявої статури, волосся темне, коротке, обличчя овальне, очі карі.

Був одягнений: світла футболка, темні спортивні штани, темні кросівки. Може бути в іншому одязі.

Поліція проводить усі необхідні оперативні заходи щодо розшуку хлопця. Орієнтовані усі наряди поліції області та Києва, громадськість.

«Всім, кому відоме місцеперебування неповнолітнього, або інші відомості, що зможуть допомогти швидко розшукати дитину, прохання телефонувати на спецлінію 102!» - закликають правоохоронці.