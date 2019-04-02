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    Зниклого у столиці підлітка знайшли на трасі Київ – Одеса

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    <span>13-річний киянин Андрій Волчков 1 квітня пішов з дому і не повернувся</span> - Зниклого у столиці підлітка знайшли на трасі Київ – Одеса
    13-річний киянин Андрій Волчков 1 квітня пішов з дому і не повернувся
    Фото: Нацполіція

    Підліток страждає на психічні розлади та раніше неодноразово йшов з дому

    13-річного киянина Андрія Волчкова, який 1 квітня пішов з дому і не повернувся, знайшли.

    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, дитину знайшли завдяки допомозі небайдужих громадян.

    «Він йшов придорожньою стежкою автошляху Київ - Одеса. Поліцейські наразі доставляють знайденого хлопця в Голосіївське управління поліції, де на нього чекає матір», - інформують правоохоронці.

    Як повідомлялося раніше, до Голосіївського управління поліції звернулася 35-річня жінка, яка повідомила, що її 13-річний син зник. У підлітка немає мобільного телефону, тож матір не могла зв’язатися із хлопцем, щоб дізнатися, куди той пішов. 

    Під час розмови із заявницею поліцейські дізналися, що підліток страждає на психічні розлади та раніше неодноразово йшов з дому. Щоразу школяр намагався пішки дістатися до Одеси. Враховуючи цю інформацію, правоохоронці перевіряли усі дороги в одеському напрямку і просили громадян допомогти розшукати хлопця.

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