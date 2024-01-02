Знову ракети у напрямку Києва, у столиці чути вибухи

У напрямку Києва знову летять ворожі ракети, у місті лунають вибухи. Про це повідомляє пресцентр командування Повітряних сил.

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«Ракети в напрямку Києва», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.