Знову ракети у напрямку Києва, у столиці чути вибухи
У напрямку Києва знову летять ворожі ракети, у місті лунають вибухи. Про це повідомляє пресцентр командування Повітряних сил.
«Ракети в напрямку Києва», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.
У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.
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