Розстріл жінок і дітей на Київщині. Розвідка повідомила нові деталі

Окупанти без жалю знищують мирне населення

Колона мирних жителів, що була розстріляна при спробі виїхати з села Перемога (Баришівський район Київської області) в бік села Гостролуччя, евакуювалася без погодженого сторонами «зеленого коридору». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Як повідомлялося, 11 березня, під час спроби евакуації окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей. Унаслідок цинічного обстрілу семеро людей загинули, із них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома.

«Після з'ясування обставин трагедії, виявилось, що люди намагалися врятуватись від загарбників самостійно, тому почали евакуацію без погодженого сторонами «зеленого коридору». А це дуже небезпечно, адже окупаційні підрозділи без жалю знищують мирне населення», - йдеться в повідомленні ГУР.

Українські військові закликають усіх громадян, хто опинився у небезпеці, стежити за офіційною інформацією щодо маршрутів евакуації та використовувати лише безпечні шляхи.

Нагадаємто також, що 12 березня, поки йшла евакуація окупанти рознесли станцію швидкої допомоги у Тростянці. Російські орки вкрали три машини швидкої допомоги.

Також відомо, що під Мелітополем окупанти танком розчавили автомобіль з дитиною.

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