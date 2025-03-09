Чоловік босоніж з палестинським прапором виліз на Біг-Бен: його зняли через 16 годин

Очікується, що після допиту поліція повідомить більше деталей про його особу та можливі наслідки для нього

У Лондоні 8 березня 2025 року чоловік босоніж видерся на вежу Єлизавети (Біг-Бен) Вестмінстерського палацу з палестинським прапором, вигукуючи лозунги «Свободу Палестині». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Поліція отримала повідомлення про інцидент та разом із пожежною службою й медиками намагалася врегулювати ситуацію.Через цей випадок було перекрито Вестмінстерський міст і прилеглі вулиці, що спричинило значні затори в центрі Лондона.

Чоловік перебував на карнизі вежі понад 16 годин, відмовляючись спускатися та погрожуючи піднятися ще вище у разі спроб наблизитися до нього. Лише близько півночі його вдалося переконати спуститися, після чого його затримала поліція.

Чоловік перебував на карнизі вежі понад 16 годин фото: Reuters

Цей інцидент викликав серйозні питання щодо безпеки, оскільки чоловік зміг подолати 3,6-метровий паркан із шипами та піднятися на вежу за лічені секунди, що спричинило критику на адресу поліції та парламентських служб безпеки.

Чоловік здійснив цей вчинок як акцію протесту на підтримку Палестини. Він вигукував гасла «Свободу Палестині» та розгорнув палестинський прапор на вежі Єлизавети (Біг-Бен). Його мотиви поки що офіційно не підтверджені, але очевидно, що це була політична демонстрація на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Очікується, що після допиту поліція повідомить більше деталей про його особу та можливі наслідки для нього. Чоловіка зняли близько опівночі за Гринвічем, тобто о 2:00 ночі за Києвом.

До слова, Ізраїль схвалив пропозицію спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа щодо продовження перемир'я з ХАМАС, перший етап якого завершується 2 березня.

Згідно з планом, режим припинення вогню буде продовжений на періоди Рамадану, який триватиме до 29 березня, і Песаха, що завершиться 19 квітня.