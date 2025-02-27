Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Сумщині чоловік напав на поліцейського та співробітника ТЦК

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Сумщині чоловік напав на поліцейського та співробітника ТЦК
Чоловік застосував проти представника ТЦК сльозогінний газ
фото: Суспільне

Правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі

У Сумській області у Шостці 23-річний чоловік напав на поліцейського та співробітника ТЦК. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Сумської області.

Зазначається, що спільний наряд поліції та працівників ТЦК проводили заходи щодо перевірки осіб. 23-річний мешканець Шостки під час перевірки поводився зухвало, не виконував вимоги правоохоронців, а потім почав чинити опір.

Чоловік застосував проти представника ТЦК сльозогінний газ, а потім вдарив його. Під час затримання правопорушника тілесні ушкодження отримав і один з поліцейських.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи).

Правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше на вулиці Харкова військовослужбовець місцевого ТЦК штовхнув велосипедиста, через що той впав. Після цього кілька військових, які приїхали на автобусі, забрали постраждалого. В Харкіському ОТЦК та СП розповіли версію подій, повідомляє «Главком».

Там заявили, що громадянин пересувався на велосипеді та не реагував на вимоги військовослужбовців групи оповіщення здійснити зупинку та надати на перевірку документи, тому було вирішено зіштовхнути його з велосипеду.

«У мережі інтернет поширюється відео, на якому зафіксовано конфліктну ситуацію між військовослужбовцем ТЦК та СП та громадянином, який пересувався на велосипеді. Під час здійснення заходів оповіщення у місті Харкові, групою оповіщення було виявлено громадянина, який пересувався на велосипеді, не реагував на вимоги військовослужбовців групи оповіщення здійснити зупинку та надати на перевірку документи. З метою зв’ясування причин втечі, громадянина було зупинено військовослужбовцем ТЦК та СП, при цьому чоловік був зіштовхнутий з велосипеда на землю», – повідомили в ТЦК.

Нагадаємо, правоохоронці затримали в Одесі чоловіка, який під час перевірки документів застосував сльозогінний газ і здійснив кілька пострілів, попередньо, травматичної дії, у військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як передає «Главком», про це поліція Одеської області повідомила у Facebook.

Читайте також:

Теги: Сумщина документи Україна поліція ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Полковник Дмитро Рюмшин, генерал-лейтенант Артур Горбенко, бригадний генерал Юрій Галушкін та полковник Ілля Лапін
Військовий експрокурор пояснив, що не так зі справою затриманих генералів
31 сiчня, 10:59
Володимир Зеленський під час інтерв'ю
Зеленський пояснив, що втратить Україна, якщо проведе зараз вибори
9 лютого, 22:02
Зеленський зазначив, що РФ не хоче закінчення війни та продовжує збільшувати напругу у світі
Президент обговорив із сенаторами США продовження військової підтримки України
14 лютого, 17:43
Окупанти дистанційно завербували фігуранта через заборонену соцмережу «Вконтакте»
Військовий-оператор БпЛА коригував ракетні удари РФ по Хмельниччині
18 лютого, 13:13
На території підприємства працюють оперативні та екстрені служби
Після атаки дронів у Росії палає Сизранський НПЗ: з’явилися відео
19 лютого, 06:19
42-річний місцевий житель загинув під потягом на залізничній станції «Немішаєве» у Київській області
На Київщині під колесами електропотяга загинув 42-річний чоловік
19 лютого, 08:27
Дмитро Пєвцов публічно підтримує дії російських агресорів
Російський актор з «Бандитського Петербурга» отримав заочний вирок в Україні
20 лютого, 16:32
У РФ готуються оголосити про начебто «перемогу» у війні проти України до так званої «круглої дати» – 24 лютого 2025 року
Розвідка повідомила, як російська пропаганда готується «відзначати» роковини вторгнення
21 лютого, 10:00
Бельгія передасть F-16 Україні щонайменше через рік
Бельгія щонайменше на рік відклала поставку Україні F-16: причина
21 лютого, 15:27

Події в Україні

Ворог завдав масованого удару по енергетичній інфраструктурі Харківщини
Ворог завдав масованого удару по енергетичній інфраструктурі Харківщини
На Сумщині чоловік напав на поліцейського та співробітника ТЦК
На Сумщині чоловік напав на поліцейського та співробітника ТЦК
Росіяни атакували Запоріжжя «шахедами». Є влучання в багатоповерхівку
Росіяни атакували Запоріжжя «шахедами». Є влучання в багатоповерхівку
ЗСУ уразили пункт управління дронами РФ у Запорізькій області
ЗСУ уразили пункт управління дронами РФ у Запорізькій області
БФ «Українська сила» долучився до збору ветерана Віталія Біляка на потреби Сил оборони
БФ «Українська сила» долучився до збору ветерана Віталія Біляка на потреби Сил оборони
На Україну суне «брудна хмара»? Укргідрометцентр зробив заяву
На Україну суне «брудна хмара»? Укргідрометцентр зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
19K
Доктор геологічних наук назвав рідкісний метал, який мав би зацікавити американців в Україні
13K
Кротевич залишає «Азов». Стало відомо, чим він займатиметься
11K
У Стамбулі закінчилися переговори між Росією та США: перші деталі
5627
«Він мені не рівня»: чиновниця Чернівецької ОВА потрапила у скандал

Новини

Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
Сьогодні, 21:10
Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Сьогодні, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua