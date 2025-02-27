На Сумщині чоловік напав на поліцейського та співробітника ТЦК

Правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі

У Сумській області у Шостці 23-річний чоловік напав на поліцейського та співробітника ТЦК. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Сумської області.

Зазначається, що спільний наряд поліції та працівників ТЦК проводили заходи щодо перевірки осіб. 23-річний мешканець Шостки під час перевірки поводився зухвало, не виконував вимоги правоохоронців, а потім почав чинити опір.

Чоловік застосував проти представника ТЦК сльозогінний газ, а потім вдарив його. Під час затримання правопорушника тілесні ушкодження отримав і один з поліцейських.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи).

Правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше на вулиці Харкова військовослужбовець місцевого ТЦК штовхнув велосипедиста, через що той впав. Після цього кілька військових, які приїхали на автобусі, забрали постраждалого. В Харкіському ОТЦК та СП розповіли версію подій, повідомляє «Главком».

Там заявили, що громадянин пересувався на велосипеді та не реагував на вимоги військовослужбовців групи оповіщення здійснити зупинку та надати на перевірку документи, тому було вирішено зіштовхнути його з велосипеду.

«У мережі інтернет поширюється відео, на якому зафіксовано конфліктну ситуацію між військовослужбовцем ТЦК та СП та громадянином, який пересувався на велосипеді. Під час здійснення заходів оповіщення у місті Харкові, групою оповіщення було виявлено громадянина, який пересувався на велосипеді, не реагував на вимоги військовослужбовців групи оповіщення здійснити зупинку та надати на перевірку документи. З метою зв’ясування причин втечі, громадянина було зупинено військовослужбовцем ТЦК та СП, при цьому чоловік був зіштовхнутий з велосипеда на землю», – повідомили в ТЦК.

Нагадаємо, правоохоронці затримали в Одесі чоловіка, який під час перевірки документів застосував сльозогінний газ і здійснив кілька пострілів, попередньо, травматичної дії, у військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як передає «Главком», про це поліція Одеської області повідомила у Facebook.