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Агент РФ планував здійснити теракт на вокзалі у Львові. Деталі від СБУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Агент РФ планував здійснити теракт на вокзалі у Львові. Деталі від СБУ
СБУ: Російська спецслужба планувала вчинити кривавий теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати свого агента, як «зайвого свідка»
фото: СБУ

Зловмисник намагався використати заздалегідь заготовлену вибухівку, яку мали активувати дистанційно

Кіберфахівці Служби безпеки затримали агента російських спецслужб, який намагався вчинити серію терактів у Львові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За даними слідства, фігурантом виявився 23-річний мешканець Київщини, який за $1 тис. погодився працювати на ворога. Серед цілей окупантів були будівлі ТЦК та СП, а також Головний залізничний вокзал міста.

Як встановило розслідування, зловмисник намагався використати заздалегідь заготовлену вибухівку, яку мали активувати дистанційно.

«Російська спецслужба планувала вчинити кривавий теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати свого агента, як «зайвого свідка». Проте СБУ завчасно викрила ворожий задум і затримала виконавця «на гарячому», коли юнак заклав вибухівку поблизу залізничного вокзалу», – йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, зловмисник намагався використати заздалегідь заготовлену вибухівку, яку мали активувати дистанційно
Як встановило розслідування, зловмисник намагався використати заздалегідь заготовлену вибухівку, яку мали активувати дистанційно
фото: СБУ

Під час слідчих дій встановлено, що саморобна бомба виготовлена з вибухової речовини амонал, інших хімічних сполук та начинена металевими предметами для більшого ураження людей.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена в умовах війни). Йому загрожує 15 років увʼязнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Саморобна бомба виготовлена з вибухової речовини амонал, інших хімічних сполук та начинена металевими предметами для більшого ураження людей
Саморобна бомба виготовлена з вибухової речовини амонал, інших хімічних сполук та начинена металевими предметами для більшого ураження людей
фото: СБУ

Наразі встановлюються інші співучасники організації вказаного злочину. Також перевіряються факти його причетності до вчинення інших терористичних актів та диверсій по території України, у тому числі на обʼєктах залізниці.

Нагадаємо, служба безпеки України затримала мешканця Кропивницького, якого підозрюють у намірі спалити електропідстанцію за вказівкою російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, підозрюваний готував цілу серію підпалів на ключових енергооб’єктах регіону. Співробітники СБУ затримали його «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу електропідстанції, що живить обласну лікарню і декілька підрозділів Сил оборони.

Також правоохоронці затримали російського агента, який підготував теракт у центрі Одеси 20 лютого. Тоді ворог підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Виконавцем теракту виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Тelegram з пошуку «легких» грошей. За інструкцією російської спецслужби молодик власноруч виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) в орендованій квартирі потужністю 300 грам у тротиловому еквіваленті.

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Теги: СБУ вокзал державна зрада розслідування теракт зрада Львів

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