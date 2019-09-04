Звільнення Кличка: у партії Порошенка бачать прагнення Зеленського сконцентрувати владу в одних руках



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Офіс президента хоче позбавити Віталія Кличка посади глави КМДА Фото: пресслужба мера Києва

«Європейська Солідарність» нагадала, що лише кияни мають вирішувати, хто керуватиме містом

Рішення Кабінету міністрів України про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації є грубим порушення права киян на місцеве самоврядування і ревізією курсу на децентралізацію. Про це йдеться у заяві партії «Європейська Солідарність».

У партії вважають, що дії влади явно суперечать волевиявленню киян та рішенню Конституційного Суду, який визначив, що КМДА може очолювати тільки особа, обрана київським міським головою.

«Не президент і не Кабінет міністрів має вирішувати, хто має керувати містом, це визначають кияни і тільки кияни. Вже наступного року мають відбутися місцеві вибори, на яких і має бути вирішено, хто має очолити київську міську владу», - зазначили у «Європейській Солідарності».

«Рішення КМУ, прийняте з подачі Офісу президента, рекомендувати главі державі звільнити Віталія Кличка слід розглядати в ширшому контексті концентрації влади в одних руках, зменшення ролі парламенту, уряду та місцевого самоврядування, що цілком очевидно суперечить європейській стратегії України», - підкреслили в партії Петра Порошенка.

Нагадаємо, 24 липня Кабінет міністрів отримав лист від Офісу президента з проханням направити подання на звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Однак тодішній уряд Володимира Гройсмана відмовився розглядати звільнення Кличка з посади голови КМДА.

ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.

У середу, 4 вересня, новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Згідно із законом про столицю, голову КМДА призначає президент України у порядку, передбаченому Конституцією. Стаття 118 Конституції визначає, що «голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом за поданням Кабінету міністрів». Водночас у 2003 році Конституційний суд у висновку щодо ст. 118 Конституції визначив, що президент зобов'язаний призначати головою КМДА обраного мера.

Як повідомлялося, народні депутати України Верховної Ради VIII кликання від різних фракцій звернулися до Конституційного Суду із поданням щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.