З'явилося відео моменту ДТП на проспекті Бандери у Києві

На дорозі зіткнулися автомобілі марок Skoda і Chery

У понеділок, 31 січня, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. На проспекті Степана Бандери зіткнулися два автомобілі. Відео автопригоди опублікувала Патрульна поліція Києва.

На дорозі зіткнулися автомобілі марок Skoda і Chery.

У поліції повідомили, що під час зміни смуги керманич автомобіля Chery не надав перевагу у русі автомобілю Skoda.

За інформацією поліції, ніхто не травмувався.

На водія авто Chery патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, у центрі міста Пустомити, яке розташоване у Львівській області, автомобіль швидкої допомоги виконуючи виклик збив 40-річного пішохода. Чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований до одного з медичних закладів Львова.