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    З'явилося відео моменту ДТП на проспекті Бандери у Києві

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    ДТП сталася на проспекті Степана Бандери - З'явилося відео моменту ДТП на проспекті Бандери у Києві
    ДТП сталася на проспекті Степана Бандери
    фото: скріншот відео

    На дорозі зіткнулися автомобілі марок Skoda і Chery

    У понеділок, 31 січня, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. На проспекті Степана Бандери зіткнулися два автомобілі. Відео автопригоди опублікувала Патрульна поліція Києва.

    На дорозі зіткнулися автомобілі марок Skoda і Chery.

    У поліції повідомили, що під час зміни смуги керманич автомобіля Chery не надав перевагу у русі автомобілю Skoda.

    За інформацією поліції, ніхто не травмувався.

    На водія авто Chery патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

    Нагадаємо, у центрі міста Пустомити, яке розташоване у Львівській області, автомобіль швидкої допомоги виконуючи виклик збив 40-річного пішохода. Чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований до одного з медичних закладів Львова.

    Теги: ДТП Київ автомобіль поліція Chery Skoda
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    З'явилося відео моменту ДТП на проспекті Бандери у Києві