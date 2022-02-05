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    У Польщі підлітки побили українця

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    На цій зупинці і сталося побиття водія-українця<br /><br /> - У Польщі підлітки побили українця
    На цій зупинці і сталося побиття водія-українця

    фото: 24kurier.pl

    Водій автобуса був госпіталізований

    У Польщі група підлітків в автобусі побила водія-українця, і потерпілий був госпіталізований до лікарні в Здунові з серйозними травмами. Про це передає польське видання «Kurier».

    Інцидент стався в Подючі – муніципальному районі міста Щецин, в середу ввечері на зупинці Меховська.

    У міському автобусі №85 компанія з п'яти молодих людей почала бешкетувати, курити і розпивати спиртне в салоні, а коли 53-річний водій зробив їм зауваження, то напали на чоловіка і сильно побили.

    Зазначається, що знову вийти на роботу постраждалий водій зможе вже не скоро. За інформацією місцевих журналістів, у водія, родом з України, зламаний ніс, зламані ребра і черепно-мозкові травми.

    За словами прессекретарки провінційної станції «швидкої допомоги» в Щецині Пауліни Хейгель, у пацієнта були травми голови, обличчя і спини.

    Винуватці у побитті поки не встановлені. Поліція веде розслідування та опитує свідків події.

    Місцеві жителі скаржаться на випадки нападів хуліганів у громадському транспорті, який їздить у Подючі у вечірній час. Повідомляється, що деякі водії автобусів навіть відмовляються туди вирушати на маршрут.

    Навіть підіймалося питання про присутність в транспорті в цьому районі вартових правопорядку для безпеки пасажирів і водіїв.

    Нагадаємо, у Польщі у новорічну ніч загинув українець: поліція підозрює вбивство.

    Раніше у Польщі українець помер відразу після затримання поліцією.

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    Теги: Польща водій розслідування поліція
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    У Польщі підлітки побили українця