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    З’явилося відео пожежі на ринку біля метро «Дарниця»

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    Пожежа на критому ринку на вул. Будівельників, 40 - З’явилося відео пожежі на ринку біля метро «Дарниця»
    Пожежа на критому ринку на вул. Будівельників, 40
    Фото: ДСНС

    До ліквідації пожежі залучено 11 одиниць техніки та 48 чоловік особового складу

    Головне управління ДСНС у Києві оприлюднило оперативне відео з місця пожежі на ринку на вул. Будівельників, 40 у Дніпровському районі.

    Нагадаємо, пожежа на ринку поблизу станції метро «Дарниця» виникла сьогодні о 09:30.

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    Рятувальники локалізували пожежу о 10:39 на площі 250 кв. м.

    До ліквідації пожежі залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Інформації щодо загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення займання буде з’ясовуватися після ліквідації пожежі.

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