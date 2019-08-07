З’явилося відео пожежі на ринку біля метро «Дарниця»
Пожежа на критому ринку на вул. Будівельників, 40
Фото: ДСНС
До ліквідації пожежі залучено 11 одиниць техніки та 48 чоловік особового складу
Головне управління ДСНС у Києві оприлюднило оперативне відео з місця пожежі на ринку на вул. Будівельників, 40 у Дніпровському районі.
Нагадаємо, пожежа на ринку поблизу станції метро «Дарниця» виникла сьогодні о 09:30.
Рятувальники локалізували пожежу о 10:39 на площі 250 кв. м.
До ліквідації пожежі залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 чоловік особового складу Київського гарнізону.
Інформації щодо загиблих та травмованих немає.
Причина виникнення займання буде з’ясовуватися після ліквідації пожежі.