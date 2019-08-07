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    Новини

    У Києві біля метро «Дарниця» горить ринок (фото)

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    У Києві біля метро «Дарниця» горить ринок (фото)

    Площа пожежі сягає 250 кв. м

    У середу, 7 серпня, о 09:30 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Будівельників, 40, що в Дніпровському районі столиці.

    По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що горить покрівля над 4-ма павільйонами критого ринку площі 70 кв. м з подальшим розповсюдженням полум'я. Про це повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    Ліквідація пожежі триває. Площа пожежі досягла 250 кв. м, є загроза розповсюдження пожежі на поруч розташовані павільйони.

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    У Києві біля метро «Дарниця» горить ринок (фото)
    У Києві біля метро «Дарниця» горить ринок (фото)
    У Києві біля метро «Дарниця» горить ринок (фото)

    Наразі до ліквідації пожежі залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Інформації щодо загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення займання буде з’ясовуватися після ліквідації пожежі.

    Причина виникнення займання з’ясовується.

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