У Києві біля метро «Дарниця» горить ринок (фото)



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Площа пожежі сягає 250 кв. м

У середу, 7 серпня, о 09:30 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Будівельників, 40, що в Дніпровському районі столиці.

По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що горить покрівля над 4-ма павільйонами критого ринку площі 70 кв. м з подальшим розповсюдженням полум'я. Про це повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

Ліквідація пожежі триває. Площа пожежі досягла 250 кв. м, є загроза розповсюдження пожежі на поруч розташовані павільйони.

Наразі до ліквідації пожежі залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Інформації щодо загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення займання буде з’ясовуватися після ліквідації пожежі.

Причина виникнення займання з’ясовується.