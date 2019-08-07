Пів сотні рятувальників приборкали пожежу на ринку в Києві



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Загорілася покрівля над 4-ма павільйонами критого ринку Фото: ДСНС

Пожежу локалізовано, ліквідація триває

Пожежу на критому ринку на вул. Будівельників, 40 в Дніпровському районі столиці локалізовано о 10:39. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

«Локалізовано пожежу о 10:39 на площі 250 кв. м. Ліквідація триває», - йдеться в повідомленні.

Наразі до ліквідації пожежі залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Інформації щодо загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення займання буде з’ясовуватися після ліквідації пожежі.

Як повідомлялося, інформація про пожежу на ринку надійшла до ДСНС о 09:30. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що горить покрівля над 4-ма павільйонами критого ринку на площі 70 кв. м з подальшим розповсюдженням полум'я.