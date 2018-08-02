Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття



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«Київ завжди був європейським містом, і безліч таких ж будівель, що збереглися лише на старих листівках, могли бути побудовані в Берліні, Відні чи Варшаві»

Пропонуємо вам переглянути світлини на яких зображений Київ 1900-х років.

«Київ завжди був європейським містом, і безліч будівель, що збереглися лише на старих листівках, абсолютно спокійно могли бути побудовані в Берліні, Відні чи Варшаві. А ось «хрущівки» Чоколівки, «панельки» Березняків в цих містах уявити складно», - ділиться враженням від перегляду світлин один з користувачів соціальних мереж.

Джерело: starkiev.com