  1. Головна
  2. Київ
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття

    • Розсилка
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття

    «Київ завжди був європейським містом, і безліч таких ж будівель, що збереглися лише на старих листівках, могли бути побудовані в Берліні, Відні чи Варшаві»

    Пропонуємо вам переглянути світлини на яких зображений Київ 1900-х років. 

    1 з 73
    на весь екран згорнути
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття
    Європейське місто зі своїм колоритом. Як виглядав Київ на початку минулого століття

    «Київ завжди був європейським містом, і безліч будівель, що збереглися лише на старих листівках, абсолютно спокійно могли бути побудовані в Берліні, Відні чи Варшаві. А ось «хрущівки» Чоколівки, «панельки» Березняків в цих містах уявити складно», - ділиться враженням від перегляду світлин один з користувачів соціальних мереж.

    Джерело: starkiev.com

    Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ