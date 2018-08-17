Кольори Незалежності. У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка



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Фото: Вадим Журавльов

Композиції готували увесь липень, їх 10 штук. За півтора місяця тут висадили 200 тисяч квіток

Унікальна виставка квітів відкрилася на Співочому полі у Києві. Основою квіткових композицій стануть герої прадавніх міфів та легенд.

На відвідувачів чекають не лише яскраві фото, а й нові знання про українську міфологію. Композицію відкривають до Дня Незалежності.

Композиції готували увесь липень, їх 10 штук. Все про українську міфологію. Організатори провели масштабне дослідження, інформує ICTV.

За півтора місяця тут висадили 200 тисяч квіток. Щоправда, є і штучні, і навіть ляльки – класичного модельного зросту.