  1. Головна
  2. Київ
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Кольори Незалежності. У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка

    • Розсилка
    <div class="_3_bl"> <div class="_5w1r _3_om _5wdf"> <div class="_4gx_"> <div class="_1aa6"><span class="_5yl5">Фото: Вадим Журавльов</span></div> </div> </div> </div> - Кольори Незалежності. У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка
    Фото: Вадим Журавльов

    Композиції готували увесь липень, їх 10 штук. За півтора місяця тут висадили 200 тисяч квіток

    Унікальна виставка квітів відкрилася на Співочому полі у Києві. Основою квіткових композицій стануть герої прадавніх міфів та легенд.

    На відвідувачів чекають не лише яскраві фото, а й нові знання про українську міфологію. Композицію відкривають до Дня Незалежності.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Кольори Незалежності. У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка
    Кольори Незалежності. У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка
    Кольори Незалежності. У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка
    Кольори Незалежності. У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка
    Кольори Незалежності. У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка
    Кольори Незалежності. У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка
    Кольори Незалежності. У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка
    Кольори Незалежності. У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка
    Кольори Незалежності. У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка
    Кольори Незалежності. У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка
    Кольори Незалежності. У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка
    Кольори Незалежності. У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка
    Кольори Незалежності. У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка
    Фото: Вадим Журавльов

    Композиції готували увесь липень, їх 10 штук. Все про українську міфологію. Організатори провели масштабне дослідження, інформує ICTV.

    За півтора місяця тут висадили 200 тисяч квіток. Щоправда, є і штучні, і навіть ляльки – класичного модельного зросту.

    виставка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ