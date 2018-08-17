Кольори Незалежності. У Києві на Співочому полі відкрилася квіткова виставка
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Фото: Вадим Журавльов
Композиції готували увесь липень, їх 10 штук. За півтора місяця тут висадили 200 тисяч квіток
Унікальна виставка квітів відкрилася на Співочому полі у Києві. Основою квіткових композицій стануть герої прадавніх міфів та легенд.
На відвідувачів чекають не лише яскраві фото, а й нові знання про українську міфологію. Композицію відкривають до Дня Незалежності.
Фото: Вадим Журавльов
Композиції готували увесь липень, їх 10 штук. Все про українську міфологію. Організатори провели масштабне дослідження, інформує ICTV.
За півтора місяця тут висадили 200 тисяч квіток. Щоправда, є і штучні, і навіть ляльки – класичного модельного зросту.