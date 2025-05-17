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Майстри відтворили столітню вишиванку, знайдену в Чорнобильській зоні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Майстри відтворили столітню вишиванку, знайдену в Чорнобильській зоні
У Зоні відчуження Чорнобильської АЕС знайшли старовинну вишиванку
фото: Ілля Кротенко, Володимир Щибря

У 2017 році сталкер Ілля Кротенко натрапив у селі Чапаєвка на старовинну вишиту сорочку

У Зоні відчуження Чорнобильської АЕС сталкер Ілля Кротенко у 2017 році натрапив у покинутому селі Чапаєвка на унікальну знахідку: старовинну вишиванку, якій понад 100 років. Майстрам вдалося точно відтворити її. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну сторінку гри Stalker.

«У Зоні не носять вишиванки. Але вони там є. Іноді просто гниють на підлозі покинутого будинку. У 2017 році сталкер Ілля Кротенко натрапив у селі Чапаєвка (історична назва – Хоромне) на старовинну вишиту сорочку. У селі, в якого відібрали його справжнє ім’я, але не змогли відібрати душу. Сорочці було понад сто років», – йдеться у повідомленні.

Майстри відтворили столітню вишиванку, знайдену в Чорнобильській зоні фото 1
фото: Ілля Кротенко, Володимир Щибря

Зазначається, що Кротенко переніс вишиванку в сухе місце, намагався врятувати. Але роки минали, і коли він повернувся – сорочка вже лежала під ногами. Однак майстрам вдалося відтворити точну копію вишиванки.

Майстри відтворили столітню вишиванку, знайдену в Чорнобильській зоні фото 2
фото: Ілля Кротенко, Володимир Щибря
Майстри відтворили столітню вишиванку, знайдену в Чорнобильській зоні фото 3
фото: Ілля Кротенко, Володимир Щибря

«Викинута. Забута. Загублена серед уламків часу. Сьогодні ця сорочка врятована. Її не вдалося повністю відреставрувати, але майстри відтворили точну копію. Історія, яка могла згнити разом із дахом, продовжує жити. Історія, яку не стер навіть Чорнобиль. Вишиванка не бронежилет. У рейд її не вдягнеш. Але навіть там, де розпадається бетон і пил радіації лежить на підвіконнях, вона нагадує – ми є. Були. І будемо», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 15 травня українці святкували День вишиванки, вбираючись у святкові наряди. Українські знаменитості не стали виключенням і у своїх соцмережах похизувалися вишиванками. «Главком» публікує добірку цьогорічних образів зірок.

До слова, у Всесвітній день вишиванки, Київ традиційно вбрався у національні строї. Особливу увагу цього дня привернув Національний музей Голодомору-геноциду, який втретє одягнув у вишиту сукню-сорочку свою знакову скульптуру – дівчинку з колосками.

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Теги: вишиванка Чорнобильська зона

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