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До Дня вишиванки українські зірки похизувалися своїми нарядами

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Лілія Ребрик: «Вишиванка завжди в моді, що б там не було, бо в ній — ніби ми самі»
фото: liliia.rebrik/Instagram

Українські знаменитости привітали своїх фанатів із Днем вишиванки

Цьогоріч 15 травня українці святкують День вишиванки, вбираючись у святкові наряди. Українські знаменитості не стали виключенням і у своїх соцмережах похизувалися вишиванками. «Главком» публікує добірку цьогорічних образів зірок.

Ведучий Нікіта Добринін обрав вишиванку з буковинським орнаментом. Це не просто геометрія і квіти, а код його Батьківщини, мови та землі.

До Дня вишиванки українські зірки похизувалися своїми нарядами фото 1
фото: nikitadobrynin/Instagram

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво має величезну колекцію вишиванок, тому йому щоразу складно визначитися, яку обрати для свята. Цього разу він зупинився на білій з помаранчевим орнаментом.

До Дня вишиванки українські зірки похизувалися своїми нарядами фото 2
фото: hectorjiminezbravo/Instagram

Співачка Надя Дорофєєва обрала вишиванку від українського бренду у вигляді костюма, який складається з вишитої сорочки та спідниці.

До Дня вишиванки українські зірки похизувалися своїми нарядами фото 3
фото: nadyadorofeeva/Instagram

У спідниці та сучасній вишитій сорочці з'явився і Євген Клопотенко. «Мені здається, що ми вже вишиванки не тільки на свята одягаємо – і це неймовірно. Сотні компаній, які їх відроджують і створюють. Нарешті українське стало модним», – написав він у своєму привітанні.

До Дня вишиванки українські зірки похизувалися своїми нарядами фото 4
фото: klopotenko/Instagram

Олександр Педан привітав українців із Днем вишиванки та з'явився у сучасному образі, наслідуючи Івана Франка та поєднавши вишиванку із джинсами та піджаком.

До Дня вишиванки українські зірки похизувалися своїми нарядами фото 5
фото: pedanos/Instagram

Продюсер телеканалу 1+1 Юрій Горбунов виклав світлину зі своєю сім'єю. У привітанні він зазначив: «З Всесвітнім Днем Вишиванки!! Наша історія і наше сьогодні! Наше ДНК, яке передається від покоління до покоління!!».

До Дня вишиванки українські зірки похизувалися своїми нарядами фото 6
фото: gorbunovyuriy/Instagram

Інші українські зірки також не оминули нагоди продемонструвати своїм фанатам сьогоднішні образи з вишиванками.

7 фото
На весь екран
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що «Главком» опублікував добірку найяскравіших світлин політиків у вишитих сорочках до Дня вишиванки.

Також Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців з Днем вишиванки та Днем сімʼї. Також «Главком» підготував добірку їхніх образів за останні п’ять років.

До слова до Дня вишиванки в Києві переодягли маленьких засновників столиці Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь у традиційне українське вбрання, а в дівчинки на голові з’явився віночок.

Теги: Ектор Хіменес-Браво Євген Клопотенко вишиванка Надя Дорофеева

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