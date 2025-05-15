До Дня вишиванки українські зірки похизувалися своїми нарядами

Лілія Ребрик: «Вишиванка завжди в моді, що б там не було, бо в ній — ніби ми самі»

Українські знаменитости привітали своїх фанатів із Днем вишиванки

Цьогоріч 15 травня українці святкують День вишиванки, вбираючись у святкові наряди. Українські знаменитості не стали виключенням і у своїх соцмережах похизувалися вишиванками. «Главком» публікує добірку цьогорічних образів зірок.

Ведучий Нікіта Добринін обрав вишиванку з буковинським орнаментом. Це не просто геометрія і квіти, а код його Батьківщини, мови та землі.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво має величезну колекцію вишиванок, тому йому щоразу складно визначитися, яку обрати для свята. Цього разу він зупинився на білій з помаранчевим орнаментом.

Співачка Надя Дорофєєва обрала вишиванку від українського бренду у вигляді костюма, який складається з вишитої сорочки та спідниці.

У спідниці та сучасній вишитій сорочці з'явився і Євген Клопотенко. «Мені здається, що ми вже вишиванки не тільки на свята одягаємо – і це неймовірно. Сотні компаній, які їх відроджують і створюють. Нарешті українське стало модним», – написав він у своєму привітанні.

Олександр Педан привітав українців із Днем вишиванки та з'явився у сучасному образі, наслідуючи Івана Франка та поєднавши вишиванку із джинсами та піджаком.

Продюсер телеканалу 1+1 Юрій Горбунов виклав світлину зі своєю сім'єю. У привітанні він зазначив: «З Всесвітнім Днем Вишиванки!! Наша історія і наше сьогодні! Наше ДНК, яке передається від покоління до покоління!!».

Інші українські зірки також не оминули нагоди продемонструвати своїм фанатам сьогоднішні образи з вишиванками.

7 фото На весь екран











фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що «Главком» опублікував добірку найяскравіших світлин політиків у вишитих сорочках до Дня вишиванки.

Також Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців з Днем вишиванки та Днем сімʼї. Також «Главком» підготував добірку їхніх образів за останні п’ять років.

До слова до Дня вишиванки в Києві переодягли маленьких засновників столиці Кия, Щека, Хорива та їхню сестру Либідь у традиційне українське вбрання, а в дівчинки на голові з’явився віночок.