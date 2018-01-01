  1. Головна
  2. Київ
  3. Фото
    Фото

    Обіцяють закінчити до кінця цього року. Як у Києві будують Велику Кільцеву дорогу

    На Великій кільцевій дорозі передбачено 78 шляхопроводів, два мости і 22 дворівневі розв'язки
    У Києві триває будівництво нової Великої Кільцевої дороги. Завершити роботи планують вже в цьому році. [GALLERY_BLOCK] Велика Кільцева дорога проходитиме приблизно в 27-43 км від Києва. Її довжина становитиме 213 км, 65 з яких проходитимуть по вже існуючих дорогах, а 148 - по нових напрямках. Нова траса з'єднає три міжнародні транспортні
    • Сьогодні, 13:31
    • Розсилка
    Будівництво Великої Кільцеової дороги у Києві
    Фото: Вітольд Явдощук
    Будівництво Великої Кільцеової дороги у Києві

    На Великій кільцевій дорозі передбачено 78 шляхопроводів, два мости і 22 дворівневі розв'язки

    У Києві триває будівництво нової Великої Кільцевої дороги. Завершити роботи планують вже в цьому році.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Обіцяють закінчити до кінця цього року. Як у Києві будують Велику Кільцеву дорогу
    Обіцяють закінчити до кінця цього року. Як у Києві будують Велику Кільцеву дорогу
    Обіцяють закінчити до кінця цього року. Як у Києві будують Велику Кільцеву дорогу
    Обіцяють закінчити до кінця цього року. Як у Києві будують Велику Кільцеву дорогу
    Обіцяють закінчити до кінця цього року. Як у Києві будують Велику Кільцеву дорогу
    Обіцяють закінчити до кінця цього року. Як у Києві будують Велику Кільцеву дорогу
    Обіцяють закінчити до кінця цього року. Як у Києві будують Велику Кільцеву дорогу
    Обіцяють закінчити до кінця цього року. Як у Києві будують Велику Кільцеву дорогу
    Фото: Вітольд Явдощук

    Велика Кільцева дорога проходитиме приблизно в 27-43 км від Києва. Її довжина становитиме 213 км, 65 з яких проходитимуть по вже існуючих дорогах, а 148 - по нових напрямках. Нова траса з'єднає три міжнародні транспортні коридори, чотири національні та замкнуті в столиці магістралі. На ній передбачено 78 шляхопроводів, два мости і 22 дворівневі розв'язки. Але при цьому не буде світлофорів, перехресть та інших елементів, що уповільнюють рух транспорту.

    В проекті передбачено будівництво південно-західної ділянки: від міста Українка на трасі Київ - Знам'янка через траси Київ - Одеса, Київ - Чоп і до траси Київ - Ковель. На північно-східній ділянці побудують Північний мостовий перехід з дамбою довжиною в 8,2 км. Через Десну повинні побудувати міст завдовжки в 1,6 км.

    Джерело: Інформатор

    Джерело: Gazeta.ua

    Читайте також
    Київ дороги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ