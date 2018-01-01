Обіцяють закінчити до кінця цього року. Як у Києві будують Велику Кільцеву дорогу

На Великій кільцевій дорозі передбачено 78 шляхопроводів, два мости і 22 дворівневі розв'язки

У Києві триває будівництво нової Великої Кільцевої дороги. Завершити роботи планують вже в цьому році. [GALLERY_BLOCK] Велика Кільцева дорога проходитиме приблизно в 27-43 км від Києва. Її довжина становитиме 213 км, 65 з яких проходитимуть по вже існуючих дорогах, а 148 - по нових напрямках. Нова траса з'єднає три міжнародні транспортні



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Фото: Вітольд Явдощук Будівництво Великої Кільцеової дороги у Києві

На Великій кільцевій дорозі передбачено 78 шляхопроводів, два мости і 22 дворівневі розв'язки

У Києві триває будівництво нової Великої Кільцевої дороги. Завершити роботи планують вже в цьому році.

Велика Кільцева дорога проходитиме приблизно в 27-43 км від Києва. Її довжина становитиме 213 км, 65 з яких проходитимуть по вже існуючих дорогах, а 148 - по нових напрямках. Нова траса з'єднає три міжнародні транспортні коридори, чотири національні та замкнуті в столиці магістралі. На ній передбачено 78 шляхопроводів, два мости і 22 дворівневі розв'язки. Але при цьому не буде світлофорів, перехресть та інших елементів, що уповільнюють рух транспорту.

В проекті передбачено будівництво південно-західної ділянки: від міста Українка на трасі Київ - Знам'янка через траси Київ - Одеса, Київ - Чоп і до траси Київ - Ковель. На північно-східній ділянці побудують Північний мостовий перехід з дамбою довжиною в 8,2 км. Через Десну повинні побудувати міст завдовжки в 1,6 км.

Джерело: Інформатор

Джерело: Gazeta.ua