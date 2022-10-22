Поліція показали уламки збитих над Київщиною ракет (фото, відео)

Українські захисники збили над Київщиною чотири ракети

Довжина корпусу збитої ракети складала понад сім метрів, розмах крил більш як чотири метри

Над одним із районів Київщини сили протиповітряної оборони збили щонайменше чотири крилаті ракети. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

«Збиту ракету окупантів виявили наші поліцейські на полі біля одного із населених пунктів Київщини», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що довжина корпусу збитої ракети складала понад сім метрів, розмах крил більш як чотири метри.

Внаслідок вибухів постраждалих та руйнувань у Київській області немає.

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Раніше повідомлялося, що в одній із областей внаслідок ракетного удару майже повністю знищено об‘єкт енергетики.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт. Згодом голова ОВА показав наслідки прильотів.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на обстріли на назвав кількість ракет, якими рашисти атакували Україну.