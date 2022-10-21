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Небезпека у лісах на Київщині: Жителі досі знаходять вибухонебезпечні предмети (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Небезпека у лісах на Київщині: Жителі досі знаходять вибухонебезпечні предмети (фото)
Людям не варто відвідувати лісові масиви
фото із соцмереж

Місцеві мешканці знайшли в лісі гранату «Ф-1»

У місцях активних бойових дій на Київщині досі знаходять вибухонебезпечні предмети. Так, гранату «Ф-1» вилучили в лісі біля Мощуна. Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Вкотре закликаю кожного бути уважними на деокупованих територіях, не відвідувати лісові масиви, поля та місця бойових дій. В разі виявлення небезпечних предметів одразу телефонуйте до поліції», – закликав Нєбитов.

Нагадаємо, триває 240 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області; Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське на Донеччині.

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Теги: війна Київщина Зброя Росії ліс

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