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Ракетний удар знищив унікальні вітражі університету Шевченка в Києві (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар знищив унікальні вітражі університету Шевченка в Києві (фото)
У корпусі було 10 вітражів, вціліли – лише три
КНУ ім. Шевченка

Авторкою вітражів є видатна українська художниця Лариса Міщенко

Російські терористи ракетним ударом знищили унікальні вітражі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Про це йдеться на сторінці університету у Facebook.

«31 грудня РФ у черговий раз обстріляла Україну. Одна з ракет влучила на територію студмістечка КНУ. Вибухова хвиля пошкодила модерністський комплекс біо- і гео- факультетів… І вибила унікальні вітражі 1986 року створення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що авторкою вітражів є видатна українська художниця Лариса Міщенко. 

Вітражів у корпусі було 10, вціліли – лише три. Вона оспівують розділи науки біології – сюжети для них пропонували викладачі та доценти всіх кафедр. А Лариса Міщенко майстерно їх втілила в дійсно модерністських композиціях.

6 фото
На весь екран

Раніше декан опублікував фото зруйнованих аудиторій університету. На знімках видно, що у приміщеннях повилітали вікна. Також руйнування зазнали й унікальні фрески. Вціліла лише одна аудиторія, яка буда нещодавно відремонтована.

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Теги: Київ університет війна росія окупанти Україна

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