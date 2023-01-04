Ракетний удар знищив унікальні вітражі університету Шевченка в Києві (фото)
Авторкою вітражів є видатна українська художниця Лариса Міщенко
Російські терористи ракетним ударом знищили унікальні вітражі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Про це йдеться на сторінці університету у Facebook.
«31 грудня РФ у черговий раз обстріляла Україну. Одна з ракет влучила на територію студмістечка КНУ. Вибухова хвиля пошкодила модерністський комплекс біо- і гео- факультетів… І вибила унікальні вітражі 1986 року створення», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що авторкою вітражів є видатна українська художниця Лариса Міщенко.
Вітражів у корпусі було 10, вціліли – лише три. Вона оспівують розділи науки біології – сюжети для них пропонували викладачі та доценти всіх кафедр. А Лариса Міщенко майстерно їх втілила в дійсно модерністських композиціях.
Раніше декан опублікував фото зруйнованих аудиторій університету. На знімках видно, що у приміщеннях повилітали вікна. Також руйнування зазнали й унікальні фрески. Вціліла лише одна аудиторія, яка буда нещодавно відремонтована.
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