Сьогодні у Києві відкриється виставка «Спалахи війни 2022» (фото)

Багато фотографій з цієї війни вражають, вони облетіли весь світ

Організатором заходу є Національна спілка журналістів України

В понеділок, 26 грудня, о 12.00 у Києві відкриється фотовиставка «Спалахи війни 2022». Про це повідомляє НСЖУ.

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Житель Херсона, який цілує українського військового в центрі визволеного міста, «цвинтар» снарядів РФ у Харкові, воронка від влучення російської ракети на українському полі за десяток кілометрів від лінії фронту, – багато фотографій з цієї війни вражають, вони облетіли весь світ.

Багато з них буде представлено на фотовиставці «Спалахи війни 2022». Організатором заходу є Національна спілка журналістів України, куратором виставки та автором більшості робіт є кореспондент інформаційної агенції Associated Press, фіналіст Пулітцерівської премії Єфрем Лукацький. Представлено також роботи Андрія Андрієнка, Сергія Нужненка, Влади та Костянтина Ліберових, Андрія Марієнка, Романа Чопа.

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Звичайно, червоною лінією зараз у роботі фотографів проходить війна в Україні.

«Я бував на різних війнах… Там була «їхня війна», але я знав, що дома все гаразд, що у нас – мирна країна і можна повернутися та зняти стрес, – каже Єфрем Лукацький. – Нині я – на іншій позиції. Дивлюся на західних колег, які приїздять до нас на війну немов на сафарі. Але я бачу, що це – не їхня війна, це моя війна… Бо тут гинуть мої знайомі, мої друзі. Тож ця війна для мене найважча. І, звісно, ця війна відрізняється від інших масштабністю. Якщо мислити глобально, то ми бачимо, що з цією війною народжується новий світ, новий світоподіл. Україна стає геть іншою країною, до якої ставитимуться з повагою. Велике видно на відстані. Хоча все це супроводжується страшними муками… Це дуже болісно. Але розумію, що війна скінчиться, і це буде зовсім новий світ!»

«Працювати на війні небезпечно, страшно, тяжко, брудно і холодно, – зізнається фотокореспондент «Радіо Свобода» Сергій Нужненко, який став єдиним українцем, чиє фото потрапило до підбірки найкращих світлин 2021 року агенції «Reuters». – Але головне – це зробити свою роботу, показати війну і не нашкодити нікому».

Фотовиставку організувала Національна спілка журналістів України за підтримки шведської правозахисної організації Civil Rights Defenders.

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До відома, триває триста шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.