У центрі Києва «герої парковки» заблокували рух громадського транспорту (фото)

Зупинилися тролейбусні маршрути № 16 та 18

У центрі столиці, на вулиці Софіївській, кілька власників транспортних засобів покинули свої автівки так, що заблокували проїзд тролейбусів. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком». «Вулиця Софіївська. Чергові герої так «зручно» припаркували свої автомобілі, що перекрили нормальний проїзд



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Проїзд тролейбусів заблоковано

Зупинилися тролейбусні маршрути № 16 та 18

У центрі столиці, на вулиці Софіївській, кілька власників транспортних засобів покинули свої автівки так, що заблокували проїзд тролейбусів.

Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».

«Вулиця Софіївська. Чергові герої так «зручно» припаркували свої автомобілі, що перекрили нормальний проїзд громадського транспорту», - йдеться у повідомленні.