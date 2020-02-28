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    Зростання галузі: минулого року в світі відкрили 83 водневі заправки

    нова енергія
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    У 2019 році&nbsp;в світі відкрили 83 нові водневі заправки - Зростання галузі: минулого року в світі відкрили 83 водневі заправки
    У 2019 році в світі відкрили 83 нові водневі заправки

    Сумарна ємність сектору водневих паливних елементів вперше перевищила 1 ГВт-год

    У 2019 році у світі введено в експлуатацію 83 нові водневі заправні станції (ВЗС). Згідно із щорічним звітом H2stations.org, 36 таких заправок встановили у Європі, 38 - в Азії, вісім - у Північній Америці і одну на Аравійському півострові, передає eco town.

    До кінця минулого року в світі експлуатувалося 432 водневих заправки, 330 з яких були доступні для громадського користування.

    У 2019 році рейтинг доступності ВЗС очолювала Азія, де функціонувало 178 водневих заправок, зокрема, 114 - у Японії, 33 - у Південній Кореї і 27 - у Китаї. Китайські водневі заправки використовуються майже виключно для заправки водневих автобусів і вантажівок.

    В Європі в кінці 2019 році налічувалося 177 водневих заправок, з яких 87 - у Німеччині і 26 - у Франції. Наразі остання запланувала встановити ще 34 ВЗС, а Нідерланди мають намір відкрити 21 водневу заправку. У Швейцарії зараз працює чотири водневих автозаправних станції, а в найближчому майбутньому планується відкрити ще шість.

    У 2018 році у всьому світі з'явилося 48 нових водневих заправних станцій. Найбільша кількість ВЗС для FCV тоді була встановлена у Японії - 96, Німеччині - 60 і США - 42.

    За підсумками 2019 року сектор водневих паливних елементів показав рекордне зростання - його сумарна ємність вперше перевищила 1 ГВт-год.

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    екологія АЗС автомобіль альтернативна енергетика водень
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