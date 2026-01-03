Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом
Унаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві утворилася яма з гарячою водою
фото: Київська міська прокуратура

Постраждала впала в неогороджену яму з гарячою водою, що утворилася внаслідок прориву труби на проспекті Лобановського

У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом на проспекті Лобановського та отримала 73% опіків тіла. Про це, як передає «Главком», повідомила Київська міська прокуратура.

За даними досудового розслідування, дівчина впала в неогороджену належним чином яму з гарячою водою, що утворилася внаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві.

«Встановлено, що 2 січня 2026 року працівники теплоенерго працювали на місці пошкодження тепломережі центрального опалення – проїжджу частину та тротуари почало заливати гарячою водою, внаслідок пошкодження асфальту утворилося провалля. Службові особи не забезпечили належну огорожу та встановлення попереджувальних знаків біля ями з окропом, що становила небезпеку для людей», – йдеться в заяві прокуратури.

Близька 16 години дівчина безперешкодно пройшла до місця аварії, де впала в яму з гарячою водою, отримавши 73% опіків тіла. Нині вона у лікарні у критично важкому стані. За її життя борються лікарі.

Унаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві утворилася яма з гарячою водою
Унаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві утворилася яма з гарячою водою
фото: Київська міська прокуратура

Крім того, опіки ніг отримала 53-річна жінка – вона вступила в гарячу воду, яка текла по тротуару.

Досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 272 КК України, а саме за фактом службової недбалості та порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

Унаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві утворилася яма з гарячою водою
Унаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві утворилася яма з гарячою водою
фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, 2 січня у Шевченківському районі столиці знайдено тіло жінки.

Раніше спецпризначенці поліції Києва затримали 28-річного чоловіка, який побив чавунною сковорідкою свою бабусю та батька.

Читайте також:

Теги: Київ прокуратура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До дітей з радістю доєднуються й дорослі
Зимові канікули у Києві: як діти розважаються на засніжених гірках (відео)
Вчора, 15:47
Роботи ведуться на тепломережі вздовж проспекту Соборності
Ремонт після обстрілів: на Русанівці та Березняках тимчасово відключено опалення
Вчора, 13:10
У столиці протягом найближчої години та вночі 31 грудня очікуються пориви вітру 15–20 м/с
У Києві оголошено «жовтий» рівень небезпеки через сильний вітер
30 грудня, 2025, 23:32
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 27-28 грудня
26 грудня, 2025, 14:02
Київ: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
18 грудня, 2025, 19:53
Вадим Крищенко під час інтерв'ю
Поет Вадим Крищенко отримав звання «Почесний громадянин Києва»: кого ще відзначила міська влада
18 грудня, 2025, 15:17
У Києві діють погодинні відключення світла
70% Києва без світла? «Укренерго» зробило заяву
9 грудня, 2025, 18:00
Різдвяні кекси у мережі «Сільпо»
Різдвяний панеттоне від 2,4 тис. за кіло: огляд цін на святкову випічку у Києві
9 грудня, 2025, 11:48
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
У Києві оновлено графіки відключення світла 4 грудня
4 грудня, 2025, 07:18

Новини

У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом
У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом
РФ атакувала дронами один із районів Київщини
РФ атакувала дронами один із районів Київщини
Ярмарки у Києві 4 січня: адреси та графік роботи
Ярмарки у Києві 4 січня: адреси та графік роботи
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Новини

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Сьогодні, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua