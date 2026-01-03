Унаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві утворилася яма з гарячою водою

У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом на проспекті Лобановського та отримала 73% опіків тіла. Про це, як передає «Главком», повідомила Київська міська прокуратура.

За даними досудового розслідування, дівчина впала в неогороджену належним чином яму з гарячою водою, що утворилася внаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві.

«Встановлено, що 2 січня 2026 року працівники теплоенерго працювали на місці пошкодження тепломережі центрального опалення – проїжджу частину та тротуари почало заливати гарячою водою, внаслідок пошкодження асфальту утворилося провалля. Службові особи не забезпечили належну огорожу та встановлення попереджувальних знаків біля ями з окропом, що становила небезпеку для людей», – йдеться в заяві прокуратури.

Близька 16 години дівчина безперешкодно пройшла до місця аварії, де впала в яму з гарячою водою, отримавши 73% опіків тіла. Нині вона у лікарні у критично важкому стані. За її життя борються лікарі.

Унаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві утворилася яма з гарячою водою фото: Київська міська прокуратура

Крім того, опіки ніг отримала 53-річна жінка – вона вступила в гарячу воду, яка текла по тротуару.

Досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 272 КК України, а саме за фактом службової недбалості та порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

