Головна Київ Новини
search button user button menu button

Удар по медзакладу в Києві: Зеленський зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по медзакладу в Києві: Зеленський зробив заяву
РФ вдарила по Києву
фото: Укрінформ

Зеленський: Працюватимемо на тижні з європейськими та американськими партнерами, щоб Україна була з необхідною допомогою

Уночі російська терористична армія атакувала лікарню у Києві. Президент України Володимир Зеленський нагадав партнерам, що країні ППО потрібна щодня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні вночі російська армія «перемогла» ще одну лікарню – у Києві – з діючим стаціонаром. Пацієнтів довелося евакуювати. Є постраждалі. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним. Усім, кому необхідно, надають допомогу. Звісно, цю лікарню українці відновлять. Такі це люди – українці завжди відновлюють те, що зруйновано. І так само працюють ремонтні бригади, енергетики, усі необхідні служби в тих областях, де через росіян нові пошкодження і нові відключення. За ніч було 165 ударних дронів, із них близько 100 – «шахеди», – йдеться у дописі.

Удар по медзакладу в Києві: Зеленський зробив заяву фото 1

Зеленський додав: «І обов’язково треба не забувати нашим партнерам, що ППО потрібна щодня, кошти на виробництво дронів-перехоплювачів – щодня, обладнання для енергетики – щодня. Працюватимемо на тижні з європейськими та американськими партнерами, щоб Україна була з необхідною допомогою. Дякую всім, хто підтримує нашу державу й наших людей».

Нагадаємо, уночі 5 січня російська терористична армія здійснила чергову атаку на столицю. Внаслідок чого одна людина загинула та постраждали люди. 

Повідомляється, що під час ворожого повітряного удару по столиці було зафіксовано влучання безпілотника у будівлю приватного медичного центру в Оболонському районі із подальшим загоранням. Станом на 07:15 відомо про загибель чоловіка 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні.

Читайте також:

Теги: Київ війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Тищенко під час бесіди з «Главкомом» у Києві
Герой України, який пробув на позиції 471 день поспіль: Мене подали на нагороду вже після розголосу Інтерв'ю
21 грудня, 2025, 11:00
Новий рік. Зеленський і Путін. Дві промови. Про нас
Новий рік. Зеленський і Путін. Дві промови. Про нас
1 сiчня, 01:03
Президент України обговорюватиме з європейськими посадовцями мирні перемовини та репараційну позику
Зеленський прибув у Брюссель
8 грудня, 2025, 22:07
Наслди нічної атаки ворога на Одещині
Окупанти атакували об’єкт енергетики на Одещині
11 грудня, 2025, 08:47
У Тольятті атаковано один із найбільших хімічних заводів РФ (відео)
У Тольятті атаковано один із найбільших хімічних заводів РФ (відео)
19 грудня, 2025, 08:44
Вітакер впевнений, що подальша війна не має сенсу, оскільки вона виснажує ресурси України та Росії
Посол США в НАТО назвав продовження війни «абсолютно безглуздим» для України та РФ
19 грудня, 2025, 23:57
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
27 грудня, 2025, 01:46
Призов проходитиме протягом усього року
Путін оголосив цілорічний призов до армії Росії на 2026 рік
29 грудня, 2025, 19:57
Попри наслідки російського обстрілу, відомство працює у штатному режимі
Російський удар по Києву: пошкоджено одну з будівель Міносвіти
27 грудня, 2025, 16:41

Новини

Наслідки удару по клініці «Медіком» на Оболонській набережній: фото та подробиці
Наслідки удару по клініці «Медіком» на Оболонській набережній: фото та подробиці
У Славутичі через обстріл знеструмлено 8,5 тисяч осель: адреси пунктів незламності
У Славутичі через обстріл знеструмлено 8,5 тисяч осель: адреси пунктів незламності
Удар по медзакладу в Києві: Зеленський зробив заяву
Удар по медзакладу в Києві: Зеленський зробив заяву
Нічна атака на Київщину: загинув чоловік, пошкоджено понад 13 будинків та багатоповерхівку
Нічна атака на Київщину: загинув чоловік, пошкоджено понад 13 будинків та багатоповерхівку
Удар дрона по медзакладу на Оболоні: кількість постраждалих зросла
Удар дрона по медзакладу на Оболоні: кількість постраждалих зросла
Купання на Водохреща 2026: перелік безпечних локацій у столиці
Купання на Водохреща 2026: перелік безпечних локацій у столиці

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua