Удар по медзакладу в Києві: Зеленський зробив заяву

Зеленський: Працюватимемо на тижні з європейськими та американськими партнерами, щоб Україна була з необхідною допомогою

Уночі російська терористична армія атакувала лікарню у Києві. Президент України Володимир Зеленський нагадав партнерам, що країні ППО потрібна щодня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні вночі російська армія «перемогла» ще одну лікарню – у Києві – з діючим стаціонаром. Пацієнтів довелося евакуювати. Є постраждалі. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним. Усім, кому необхідно, надають допомогу. Звісно, цю лікарню українці відновлять. Такі це люди – українці завжди відновлюють те, що зруйновано. І так само працюють ремонтні бригади, енергетики, усі необхідні служби в тих областях, де через росіян нові пошкодження і нові відключення. За ніч було 165 ударних дронів, із них близько 100 – «шахеди», – йдеться у дописі.

Зеленський додав: «І обов’язково треба не забувати нашим партнерам, що ППО потрібна щодня, кошти на виробництво дронів-перехоплювачів – щодня, обладнання для енергетики – щодня. Працюватимемо на тижні з європейськими та американськими партнерами, щоб Україна була з необхідною допомогою. Дякую всім, хто підтримує нашу державу й наших людей».

Нагадаємо, уночі 5 січня російська терористична армія здійснила чергову атаку на столицю. Внаслідок чого одна людина загинула та постраждали люди.

Повідомляється, що під час ворожого повітряного удару по столиці було зафіксовано влучання безпілотника у будівлю приватного медичного центру в Оболонському районі із подальшим загоранням. Станом на 07:15 відомо про загибель чоловіка 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні.