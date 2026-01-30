Головна Київ Фото
Делікатес від похмілля за 70 гривень: супермаркет здивував пропозицією (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Делікатес від похмілля за 70 гривень: супермаркет здивував пропозицією (фото)
Один огірок у банці об’ємом 300 мл становить 69 гривень
фото: glavcom.ua

«Розсіл і огірок» обіцяють, що «Завтра буде добрим» усього за 69,99 грн

У відділі бакалії київської мережі супермаркетів «Сільпо» з'явилася незвичайна пропозиція, яка привернула увагу кореспондента «Главкома». Покупцям пропонують придбати 300-грамову банку з розсолом, у якій плаває лише один огірок.

Продукт має лаконічну назву «Розсіл і огірок» та супроводжується багатообіцяючим гаслом на етикетці: «Завтра буде добрим». Також на упаковці окремо зазначено, що продукт виготовлений без додавання оцту.

«Розсіл і огірок» обіцяють, що «Завтра буде добрим»
«Розсіл і огірок» обіцяють, що «Завтра буде добрим»
фото: glavcom.ua

Вартість такої баночки об’ємом 300 мл становить 69, 99 грн. Якщо порівнювати цю пропозицію з ринковими цінами на овочі, то цифри виглядають досить несподівано. Зокрема, у липні-серпні 2025 року ціни на огірки в Україні в середньому коливалися від 41,55 до 45 грн за кг у супермаркетах, а на базарах їх можна було знайти ще дешевше.

Цікава пропозиція на полмці столичного супермаркету
Цікава пропозиція на полмці столичного супермаркету
фото: glavcom.ua

Таким чином, один консервований огірок з розсолом у брендованій банці від торгової марки «Ніжин»коштує дорожче, ніж півтора кілограма свіжих овочів у сезон.

Судячи з назви та формату, товар позиціонується як ситуативна допомога після святкувань із вживанням надмірної кількості алкоголю, коли за народними рецептами дехто «лікується» від похмілля за допомогою розсолу. Чи знайде такий креативний підхід свого покупця – питання відкрите, але повз таку полицю пройти важко, не замислившись про вартість звичайного розсолу в «преміальному» пакуванні. 

До слова, в Україні зафіксовано зростання цін на тепличні огірки на тлі високого попиту та обмеженої пропозиції. Наразі лише окремі українські тепличні комбінати продовжують реалізацію власної продукції, тоді як основну частину пропозиції на внутрішньому ринку формують імпортні огірки з Туреччини, яка традиційно є ключовим постачальником тепличних овочів у зимовий період.

