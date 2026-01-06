У Гідропарку відбулося освячення дніпровської води (фото)

Попри сніжну погоду, біля каплиці Хрещення Господнього зібралися сотні вірян

Сьогодні, 6 січня, у столичному Гідропарку відбулися урочисті заходи з нагоди свята Водохреща. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Духовенство зібралося для освячення води у столичному Гідропарку фото: Станіслав Груздєв/https:/glavcom.ua

Святкове богослужіння біля каплиці Хрещення Господнього очолив єпископ Васильківський, вікарій Київської єпархії Єфрем (Хом’як). Йому співслужили архієпископ Вишгородський Агапіт та запрошене духовенство.

13 фото На весь екран























Освячення води у столичному Гідропарку 6 січня 2025 року фото: Станіслав Груздєв/https:/glavcom.ua

Попри сніжну погоду, біля каплички зібралася велика кількість киян та гостей міста. Віряни прийшли розділити радість свята та взяти участь у спільній молитві.

Після завершення відправи архієпископ Вишгородський освятив води Дніпра, а присутніх окропили святою водою.

Архієпископ Вишгородський Агапіт вітає зі святом вірян, які зануруювалися у воду на Дніпрі з нагоди Водохреща фото: Станіслав Груздєв/https:/glavcom.ua

Архієпископ Вишгородський Агапіт окроплює святою водою водохрещенських купальників фото: Станіслав Груздєв/https:/glavcom.ua

У ПЦУ нагадують, що свято Богоявлення – це не просто традиція занурення у воду, а свідчення великого одкровення Святої Тройці. Як зазначили у пресслужбі Церкви, Христос, сходячи у Йордан, не Сам отримує очищення, а освячує «водне єство», оновлюючи воду як основу життя. «Ми просимо, щоби Господь силою Духа Святого сповнив ці води благодатної сили для благословення нас самих і всього навколишнього світу», — підкреслюють у ПЦУ.

Нагадаємо, сьогодні, 6 січня 2026 року, православні віряни та греко-католики відзначають Водохреще. У Києві цьогоріч комунальники підготували 12 місць для купання. Для громадської безпеки та оперативного реагування на надзвичайні ситуації у столиці працюють спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща. Вони облаштовані з урахуванням вимог безпеки, графік роботи: з 8:00 до 17:00.