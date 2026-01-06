У Гідропарку відбулося освячення дніпровської води (фото)
Попри сніжну погоду, біля каплиці Хрещення Господнього зібралися сотні вірян
Сьогодні, 6 січня, у столичному Гідропарку відбулися урочисті заходи з нагоди свята Водохреща. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Святкове богослужіння біля каплиці Хрещення Господнього очолив єпископ Васильківський, вікарій Київської єпархії Єфрем (Хом’як). Йому співслужили архієпископ Вишгородський Агапіт та запрошене духовенство.
Попри сніжну погоду, біля каплички зібралася велика кількість киян та гостей міста. Віряни прийшли розділити радість свята та взяти участь у спільній молитві.
Після завершення відправи архієпископ Вишгородський освятив води Дніпра, а присутніх окропили святою водою.
У ПЦУ нагадують, що свято Богоявлення – це не просто традиція занурення у воду, а свідчення великого одкровення Святої Тройці. Як зазначили у пресслужбі Церкви, Христос, сходячи у Йордан, не Сам отримує очищення, а освячує «водне єство», оновлюючи воду як основу життя. «Ми просимо, щоби Господь силою Духа Святого сповнив ці води благодатної сили для благословення нас самих і всього навколишнього світу», — підкреслюють у ПЦУ.
Нагадаємо, сьогодні, 6 січня 2026 року, православні віряни та греко-католики відзначають Водохреще. У Києві цьогоріч комунальники підготували 12 місць для купання. Для громадської безпеки та оперативного реагування на надзвичайні ситуації у столиці працюють спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща. Вони облаштовані з урахуванням вимог безпеки, графік роботи: з 8:00 до 17:00.
