У Києві прогриміли вибухи, працює ППО

Вранці у вівторок, 23 грудня у Києві та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком». Окупанти атакують регіон безпілотниками.

За повідомленнями місцевих пабліків, у повітряному просторі столиці зафіксовані ворожі дрони. У Києві чутно вибухи, працює ППО.

О 06:03 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА та зліт МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1399-й день повномасштабної війни в Україні.