В Ірпені генератор забрав життя молодої пари – деталі трагедії

Правоохоронці виявили у квартирі молоду пару без ознак життя

В Ірпені під Києвом молода пара загинула від отруєння чадним газом з генератора. Як інформує «Главком», про це передає поліція Київської області.

В Ірпені до поліції надійшло повідомлення від сусіда про те, що 29-річний хлопець та його дівчина тривалий час не виходять на зв’язок. Правоохоронці виявили у квартирі на підлозі молоду пару без ознак життя. Неподалік також лежав їхній песик. Попередньо медики констатували отруєння чадним газом.

Крім того, у Броварах від отруєння чадним газом з генератора загинув чоловік. 56-річний місцевий житель спустився до підвалу аби увімкнути електрогенератор, однак знепритомнів. Його дружина покликала на допомогу сусіда, який спустився та також зазнав отруєння чадним газом. Медикам вдалося врятувати лише 34-річного чоловіка, який намагався допомогти. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

Нагадаємо, у Надвірнянському районі Івано-Франківської області троє дітей отруїлися чадним газом через ймовірне порушення правил користування генератором.

Також у Бучанському районі в таунхаусі знайдено мертвими трьох членів родини – подружжя та 11-річну дитину. Ще одного, чотирирічного сина, госпіталізували у тяжкому стані. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом через несправність газового котла.