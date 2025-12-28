Головна Київ Новини
search button user button menu button

В Ірпені генератор забрав життя молодої пари – деталі трагедії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
В Ірпені генератор забрав життя молодої пари – деталі трагедії
Випадки отруєння чадним газом на Київщині розслідує поліція
фото: Національна поліція

Правоохоронці виявили у квартирі молоду пару без ознак життя

В Ірпені під Києвом молода пара загинула від отруєння чадним газом з генератора. Як інформує «Главком», про це передає поліція Київської області.

В Ірпені до поліції надійшло повідомлення від сусіда про те, що 29-річний хлопець та його дівчина тривалий час не виходять на зв’язок. Правоохоронці виявили у квартирі на підлозі молоду пару без ознак життя. Неподалік також лежав їхній песик. Попередньо медики констатували отруєння чадним газом.

Крім того, у Броварах від отруєння чадним газом з генератора загинув чоловік. 56-річний місцевий житель спустився до підвалу аби увімкнути електрогенератор, однак знепритомнів. Його дружина покликала на допомогу сусіда, який спустився та також зазнав отруєння чадним газом. Медикам вдалося врятувати лише 34-річного чоловіка, який намагався допомогти. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

Нагадаємо, у Надвірнянському районі Івано-Франківської області троє дітей отруїлися чадним газом через ймовірне порушення правил користування генератором.

Також у Бучанському районі в таунхаусі знайдено мертвими трьох членів родини – подружжя та 11-річну дитину. Ще одного, чотирирічного сина, госпіталізували у тяжкому стані. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом через несправність газового котла. 

Читайте також:

Теги: отруєння Київщина поліція чоловік дружина генератор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шум і вихлопи генераторів шкодять алергікам
«Живу у стані перманентного отруєння». Телеведуча поскаржилася на генератори в Києві
8 грудня, 08:49
Дружина наполягла, щоб чоловік поїхав на заробітки до провінції Гуандун і почала регулярно просити гроші
У Китаї чоловік одружився через чотири години після побачення
29 листопада, 16:15
Чоловік отримав повістку і у серпні повинен був прийти до ТЦК, проте не зробив цього
Чоловік отримав повістку, але військові частини відмовлялись брати його на службу: яка причина
29 листопада, 20:15
Пожежа сталася у приватному будинку в селі Софійка Таращанської громади
На Київщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинув 67-річний чоловік
16 грудня, 16:42
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 25 грудня 2025 року
24 грудня, 21:06
Росія атакувала Київщину, є постраждалий: подробиці від ОВА
Росія атакувала Київщину, є постраждалий: подробиці від ОВА
Вчора, 06:26
ДТП на Бориспільському шосе. 22 грудня 2025 року
В'їзд до Києва ускладнено через масштабну аварію на Бориспільській трасі  
22 грудня, 10:05
Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих
Окупанти скинули на Ізюм авіабомби, є загиблі
20 грудня, 21:59
Вбивство сталося 9 грудня 2025 року у селі Михайлівка-Рубежівка на Київщині
Вбивство іноземця у Бучанському районі: поліція затримала підозрюваних у розстрілі
24 грудня, 09:08

Новини

В Ірпені генератор забрав життя молодої пари – деталі трагедії
В Ірпені генератор забрав життя молодої пари – деталі трагедії
У Києві відновлено електропостачання до 748 тис. домівок
У Києві відновлено електропостачання до 748 тис. домівок
У Києві змінився рух громадського транспорту через знеструмлення
У Києві змінився рух громадського транспорту через знеструмлення
У Києві розгорнуто мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень
У Києві розгорнуто мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень
Удар по енергетиці Києва: як довго триватимуть аварійні відключення
Удар по енергетиці Києва: як довго триватимуть аварійні відключення
Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua