Водохреще-2026: як святкують кияни (фото, відео)

Сьогодні, 6 січня 2026 року, православні віряни та греко-католики відзначають Водохреще. У Києві цьогоріч комунальники підготували 12 місць для купання. У Гідропарку побував «Главком».

Для громадської безпеки та оперативного реагування на надзвичайні ситуації у столиці працюють спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща. Вони облаштовані з урахуванням вимог безпеки, графік роботи: з 8:00 до 17:00.

На локаціях для занурення у воду з нагоди Водохреща чергують рятувальники фото: glavcom.ua

Вважається, що цього дня вода набуває цілющих властивостей, тому віряни традиційно масово занурюються в ополонку.

Кияни святкують Водохреще фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Жителі столиці вже долучилися до святкування.

Нагадаємо, що киян та гостей столиці закликають подбати про власну безпеку під час святкування Водохреща, яке за новоюліанським календарем відзначають у вівторок, 6 січня. Міська влада рекомендує утриматися від масових зібрань та традиційного купання у відкритих водоймах без належного нагляду.