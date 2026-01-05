Як на Шулявці зносять легендарний «Більшовик»: ексклюзивні фото

Київ демонтує будівлю, що розташована безпосередньо біля однієї з ключових транспортних артерій міста – Шулявської розв’язки

На Шулявці нарешті розпочалася активна фаза демонтажу п'ятого цеху заводу «Більшовик». Цей етап є критичним для завершення будівництва повноцінної розв’язки, адже саме на місці колишніх промислових потужностей має з’явитися один зі з’їздів нового мосту. Про це повідомляє «Главком».

Йдеться про будівлю, що розташована безпосередньо біля однієї з ключових транспортних артерій міста – Шулявської розв’язки.

На території п'ятого цеху заводу «Більшовик» працює спецтехніка фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Демонтаж п'ятого цеху заводу «Більшовик» фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Вартість демонтажу цеху №5 перевищує 126 млн грн фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Завершити знесення будівлі планується протягом п’яти місяців фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

На місці цеху №5 видніються купи цегли і залишків металу фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Ще кілька років тому мер Києва Віталій Кличко наголошував: гальмування питання знесення занедбаного цеху, де роками торгували вживаним одягом, затягує весь процес реконструкції. Попри те, що місто викупило будівлю у 2023 році за 113 млн грн, бюрократичні перепони та суди тривали до останнього часу.

Вид на будівлю «Преса України» фото: Станіслав Груздєв//glavcom.ua

Процес демонтажу триває фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

На місці демонтованого цеху буде завершено будівництво транспортної розв'язки фото: Станіслав Груздєв/https:/glavcom.ua

Ціна питання: чверть мільярда за демонтаж

У 2023 році на демонтаж планували витратити 91 млн грн, але торги було скасовано через порушення антимонопольного законодавства. Згідно з даними тендеру, оголошеного в системі Prozorro у грудні 2025 року, вартість демонтажу цеху №5 перевищує 126 млн грн. Завершити знесення будівлі планують протягом п’яти місяців із моменту передачі будівельного майданчика. Таким чином, сукупні витрати на ліквідацію одного промислового об’єкта сягають майже чверті мільярда гривень.

Знесення цеху необхідне для завершення реконструкції розв’язки на перетині проспекту Перемоги із вулицею Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах, тобто Шулявського шляхопроводу. Проєкт цієї реконструкції виконало ТОВ «Інжинірингова компанія «Автомагістраль», а експертний звіт видало ДП «НДІпроектреконструкція».

Історія п'ятого цеху заводу «Більшовик»

П’ятий цех заводу «Більшовик» – не пересічна промислова будівля. Саме з нього наприкінці XIX століття почалася історія підприємства.

У 1882 році в передмісті Києва чех Йосип Криванек і швейцарець Яков Гретер створили «Київський чавуноливарний і механічний завод». Спочатку на ньому виготовляли парові машини, а згодом устаткування для цукрової промисловості. Перед початком Першої світової війни на заводі налагодили виробництво озброєння, зокрема побудували бронепотяг «Вільна Україна». У 1922 році завод націоналізувала радянська влада, з того часу й до 2018 він мав назву «Більшовик».

У 2021 році Фонд держмайна виставив місту ціну за цех у 700 млн грн, водночас КМДА відмовлялася купувати приміщення під знесення. «Більшовик» продали на аукціоні Фонду держмайна за 1,42 млрд грн. Контрольний пакет акцій заводу (100%) отримала компанія «Дженерал Комерс». Київрада заявила, що планує викупити цех, попри зміну власника. У травні 2023 року Київрада викупила його за 113 млн грн.

Позиція громадськості

Урбаністи та активісти неодноразово пропонували альтернативи знесенню будівлі заводу «Більшовик». Серед них, зокрема, були: трирівневі транспортні розв’язки, збереження історичного фасаду та інтеграція цеху у сучасний міський простір (культурні або громадські функції). Однак міська адміністрація обрала інший шлях – повне очищення території від забудови заради спрощення інфраструктурного проєкту.

П’ятий цех «Більшовика» стає частиною історії, а Шулявка змінюється швидше, ніж суспільство встигає вирішити, яким воно хоче бачити своє місто.