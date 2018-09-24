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    Як за півстоліття змінився київський парк імені Рильського. Фотогалерея

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    Як за півстоліття змінився київський парк імені Рильського. Фотогалерея

    «Лише прокатні автомобілі для дітей залишилися на тому ж місці»

    У спільноті «Клуб корінного киянина» опублікували світлини на яких зображені зміни, які переніс столичний Голосіївський парк імені Максима Рильського.

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    Як за півстоліття змінився київський парк імені Рильського. Фотогалерея
    Як за півстоліття змінився київський парк імені Рильського. Фотогалерея
    Як за півстоліття змінився київський парк імені Рильського. Фотогалерея
    Як за півстоліття змінився київський парк імені Рильського. Фотогалерея
    Як за півстоліття змінився київський парк імені Рильського. Фотогалерея
    Як за півстоліття змінився київський парк імені Рильського. Фотогалерея
    Як за півстоліття змінився київський парк імені Рильського. Фотогалерея
    Як за півстоліття змінився київський парк імені Рильського. Фотогалерея

    «Київський парк ім. М. Рильського в Голосієві 1965-66 років vs 2018 року. Літак-кінотеатр, пісчані пляжі Горіхуватських озер і лише прокатні автомобілі для дітей, які залишилися на тому ж місці», - зазначається в коментарі до світлини.

    Джерело: Клуб Коренного Киевлянина

    Київ
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