Як за півстоліття змінився київський парк імені Рильського. Фотогалерея



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«Лише прокатні автомобілі для дітей залишилися на тому ж місці»

У спільноті «Клуб корінного киянина» опублікували світлини на яких зображені зміни, які переніс столичний Голосіївський парк імені Максима Рильського.

«Київський парк ім. М. Рильського в Голосієві 1965-66 років vs 2018 року. Літак-кінотеатр, пісчані пляжі Горіхуватських озер і лише прокатні автомобілі для дітей, які залишилися на тому ж місці», - зазначається в коментарі до світлини.

Джерело: Клуб Коренного Киевлянина