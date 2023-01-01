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З'явилось фото уламка ворожої ракети, яку збили в Києві

Юрій Лящук
glavcom.ua
З'явилось фото уламка ворожої ракети, яку збили в Києві
ЗСУ активно збивають ворожі ракети
фото із соцмереж

Українська протиповітряна оборона активно збиває ворожі ракети

Рашисти атакують столицю України у новорічну ніч. Сили протиповітряної оборони ефективно протидіють ворожим обстрілам, відбиваючи атаки РФ. Київська міська військова адміністрація виклала фото уламка збитої ракети в Дніпровському районі столиці.

Ворожий снаряд не долетів до цілі.

Раніше повідомлялось, що на правому березі Києва пролунало чотири потужні вибухи.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу. 

Нагадаємо, ракетний обстріл російських терористів 31 грудня був спрямований на цивільну інфраструктуру України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей. 

Читайте також: Скільки ППО знищила ворожих «Шахедів» над Києвом – дані міської адміністрації

Теги: росія Київ війна обстріл Україна ракета

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