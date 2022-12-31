Вибух в російському Омську: на місці події спалахнула пожежа (відео)

В російському Омську неспокійно у новорічну ніч

Ввечері 31 грудня стало відомо про потужний вибух в Омську. Мережею поширюється відео, на якому можна побачити масштаби вогню.

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Судячи з ролика, то пожежа сталася неподалік залізничного полотна.

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Раніше з'явилась інформація, що в багатьох російських містах лунає «бавовна». Відзначимо, що офіційної інформації щодо вибухів у ворожій державі поки немає.

Нагадаємо, ракетний обстріл російських терористів 31 грудня був спрямований на цивільну інфраструктуру України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей.